Nextcloud on kattava avoimen lähdekoodin tuottavuusalusta, joka korvaa Google Workspacen ja Dropboxin tiedostojen synkronoinnilla, reaaliaikaisella asiakirjojen muokkauksella, kalenterilla, yhteystiedoilla, videoneuvotteluilla ja paljon muulla. Työpöytä- ja mobiilisovelluksilla jokaiselle alustalle se integroituu saumattomasti päivittäisiin työnkulkuihin pitäen samalla kaikki tiedot omalla palvelimellasi.

Nextcloudin itseisännöinti omalla VPS:lläsi poistaa käyttäjäkohtaiset tilausmaksut, poistaa pilvipalveluntarjoajien asettamat tallennustilarajoitukset ja antaa sinulle täyden hallinnan siitä, missä arkaluonteiset tiedostot ja viestintä sijaitsevat — kriittistä tiimeille, joilla on vaatimustenmukaisuusvaatimuksia tai yksityisyydensuojaan liittyviä huolia.