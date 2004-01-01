Asenna Nextcloud yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity tuottavuuspaketti tiedostojen synkronoinnilla, yhteistyömuokkauksella, kalenterilla ja videopuheluilla — tietosi, infrastruktuurisi.
Nextcloud – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Nextcloud – mitä sillä voi rakentaa?
Nextcloud on kattava avoimen lähdekoodin tuottavuusalusta, joka korvaa Google Workspacen ja Dropboxin tiedostojen synkronoinnilla, reaaliaikaisella asiakirjojen muokkauksella, kalenterilla, yhteystiedoilla, videoneuvotteluilla ja paljon muulla. Työpöytä- ja mobiilisovelluksilla jokaiselle alustalle se integroituu saumattomasti päivittäisiin työnkulkuihin pitäen samalla kaikki tiedot omalla palvelimellasi.
Nextcloudin itseisännöinti omalla VPS:lläsi poistaa käyttäjäkohtaiset tilausmaksut, poistaa pilvipalveluntarjoajien asettamat tallennustilarajoitukset ja antaa sinulle täyden hallinnan siitä, missä arkaluonteiset tiedostot ja viestintä sijaitsevat — kriittistä tiimeille, joilla on vaatimustenmukaisuusvaatimuksia tai yksityisyydensuojaan liittyviä huolia.
Nextcloud – tärkeimmät ominaisuudet
Tiedostojen synkronointi ja jakaminen
Synkronoi tiedostot kaikilla laitteillasi työpöytä- ja mobiilisovellusten avulla ja jaa kollegoiden tai asiakkaiden kanssa salasanasuojatuilla, vanhenevilla linkeillä.
Yhteistyöhön perustuva asiakirjojen muokkaus
Muokkaa asiakirjoja, laskentataulukoita ja esityksiä reaaliaikaisesti OnlyOffice- tai Collabora-integraation avulla — Microsoft 365 -tilausta ei tarvita.
Kalenteri ja yhteystiedot
Hallitse kalentereita ja yhteystietoja täydellä CalDAV/CardDAV-tuella, synkronoituen natiivisti iOS-, Android-, macOS- ja Windows-asiakasohjelmien kanssa.
Videopuhelut ja chat
Nextcloud Talk tarjoaa päästä päähän salattuja videopuheluita ja ryhmäviestintää suoraan Nextcloud-instanssissasi, ilman kolmannen osapuolen palveluita.
Sovellusekosysteemi
Laajenna toiminnallisuutta yli 300 sovelluksella Nextcloud App Storesta, joka kattaa kaiken sähköpostista projektinhallintaan ja päästä päähän -salaukseen.
Nextcloud – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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