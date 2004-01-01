Asenna Apache JSPWiki yhdellä napsautuksella.
Kypsä Java-pohjainen wiki-moottori, jossa on sisäänrakennettu versiointi, liitteet, laajennukset ja JAAS-pohjainen pääsynhallinta.
Apache JSPWiki – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache JSPWiki – mitä sillä voi rakentaa?
Apache JSPWiki on monipuolinen, Java-pohjainen wiki-moottori, jota ylläpidetään Apache-huippuprojektina. Sivut tallennetaan pelkkinä tekstitiedostoina täydellä versiohistorialla, kun taas liitteet, sivumallit ja laaja valikoima mukana toimitettuja laajennuksia tekevät siitä sopivan dokumentointikeskuksiin, tietopankkeihin ja intranetin yhteistyösivustoihin, joissa vakaus ja pitkäikäisyys ovat tärkeämpiä kuin trendien jahtaaminen.
JSPWikin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle Apache-lisensoidun wikin, joka toimii kokonaan omassa Tomcat-säiliössäsi, ilman SaaS-riippuvuuksia, ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua ja JAAS-pohjaisen todennuksen, jonka voit integroida omaan identiteettipinnoosi. Kaikki wiki-sivuista liitteisiin sijaitsee yhdellä pysyvällä levyllä, mikä tekee varmuuskopioinnista ja siirroista yksinkertaisia.
Apache JSPWiki – tärkeimmät ominaisuudet
Versioitu sivuhistoria
VersioningFileProvider tallentaa jokaisen muokkauksen, joten voit vertailla versioita ja palauttaa ei-toivotut muutokset milloin tahansa.
Liitteet ja media
Lataa kuvia, asiakirjoja ja muita tiedostoja suoraan sivuille sisäänrakennetun liitetiedostojen tarjoajan avulla, joka tallentaa kaiken VPS-levytilallesi.
JAAS-pääsynhallinta
Hienorakeiset sivu- ja ryhmäoikeudet toteutetaan Java-todennus- ja valtuutuspalvelun avulla, jossa on liitettävät taustaohjelmat LDAP:lle tai mukautetuille alueille.
Liitännäis- ja mallikirjasto
Laajenna sivuja mukana tulevilla liitännäisillä sisällysluetteloita, hakuja, RSS-syötteitä ja dynaamista sisältöä varten, tai muokkaa wikin ulkoasua JSP-pohjaisilla sivumalleilla.
Apache-merkintäsyntaksi
Kirjoita sisältöä kevyellä JSPWiki-merkintäkielellä makrojen, interwiki-linkkien ja reaaliaikaisen esikatselun avulla muokkauksen aikana.
Apache JSPWiki – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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