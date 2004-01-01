Apache JSPWiki on monipuolinen, Java-pohjainen wiki-moottori, jota ylläpidetään Apache-huippuprojektina. Sivut tallennetaan pelkkinä tekstitiedostoina täydellä versiohistorialla, kun taas liitteet, sivumallit ja laaja valikoima mukana toimitettuja laajennuksia tekevät siitä sopivan dokumentointikeskuksiin, tietopankkeihin ja intranetin yhteistyösivustoihin, joissa vakaus ja pitkäikäisyys ovat tärkeämpiä kuin trendien jahtaaminen.

JSPWikin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle Apache-lisensoidun wikin, joka toimii kokonaan omassa Tomcat-säiliössäsi, ilman SaaS-riippuvuuksia, ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua ja JAAS-pohjaisen todennuksen, jonka voit integroida omaan identiteettipinnoosi. Kaikki wiki-sivuista liitteisiin sijaitsee yhdellä pysyvällä levyllä, mikä tekee varmuuskopioinnista ja siirroista yksinkertaisia.