Jopa 69 % alennus Apache JSPWiki tuotteelle

Asenna Apache JSPWiki yhdellä napsautuksella.

Kypsä Java-pohjainen wiki-moottori, jossa on sisäänrakennettu versiointi, liitteet, laajennukset ja JAAS-pohjainen pääsynhallinta.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49  /kk
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17,99 
5,49  /kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
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Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
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Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Apache JSPWiki – mitä sillä voi rakentaa?

Apache JSPWiki on monipuolinen, Java-pohjainen wiki-moottori, jota ylläpidetään Apache-huippuprojektina. Sivut tallennetaan pelkkinä tekstitiedostoina täydellä versiohistorialla, kun taas liitteet, sivumallit ja laaja valikoima mukana toimitettuja laajennuksia tekevät siitä sopivan dokumentointikeskuksiin, tietopankkeihin ja intranetin yhteistyösivustoihin, joissa vakaus ja pitkäikäisyys ovat tärkeämpiä kuin trendien jahtaaminen.

JSPWikin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle Apache-lisensoidun wikin, joka toimii kokonaan omassa Tomcat-säiliössäsi, ilman SaaS-riippuvuuksia, ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua ja JAAS-pohjaisen todennuksen, jonka voit integroida omaan identiteettipinnoosi. Kaikki wiki-sivuista liitteisiin sijaitsee yhdellä pysyvällä levyllä, mikä tekee varmuuskopioinnista ja siirroista yksinkertaisia.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Apache JSPWiki – tärkeimmät ominaisuudet

Versioitu sivuhistoria

VersioningFileProvider tallentaa jokaisen muokkauksen, joten voit vertailla versioita ja palauttaa ei-toivotut muutokset milloin tahansa.

Liitteet ja media

Lataa kuvia, asiakirjoja ja muita tiedostoja suoraan sivuille sisäänrakennetun liitetiedostojen tarjoajan avulla, joka tallentaa kaiken VPS-levytilallesi.

JAAS-pääsynhallinta

Hienorakeiset sivu- ja ryhmäoikeudet toteutetaan Java-todennus- ja valtuutuspalvelun avulla, jossa on liitettävät taustaohjelmat LDAP:lle tai mukautetuille alueille.

Liitännäis- ja mallikirjasto

Laajenna sivuja mukana tulevilla liitännäisillä sisällysluetteloita, hakuja, RSS-syötteitä ja dynaamista sisältöä varten, tai muokkaa wikin ulkoasua JSP-pohjaisilla sivumalleilla.

Apache-merkintäsyntaksi

Kirjoita sisältöä kevyellä JSPWiki-merkintäkielellä makrojen, interwiki-linkkien ja reaaliaikaisen esikatselun avulla muokkauksen aikana.

Apache JSPWiki – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

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