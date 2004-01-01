Ota DSpace käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin institutionaalinen arkisto akateemisen tutkimuksen, opinnäytetöiden ja digitaalisten kokoelmien säilyttämiseen ja jakamiseen.
DSpace – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
DSpace – mitä sillä voi rakentaa?
DSpace on maailman laajimmin käytetty avoimen lähdekoodin arkistoalusta, joka pyörittää yli 2 000 institutionaalista arkistoa yliopistoissa, kirjastoissa, museoissa ja tutkimusorganisaatioissa. Se tallentaa, järjestää ja säilyttää digitaalisia aineistoja missä tahansa muodossa – artikkeleita, opinnäytetöitä, aineistoja, kuvia ja ääntä – rikkaalla Dublin Core -metadatalla ja pysyvillä Handle-tunnisteilla pysyvää viittausta varten.
DSpacen itseisännöinti omalla VPS:llä pitää tieteellisen sisällön, säilytyskäytännöt ja käyttöoikeussäännöt täysin omassa hallinnassa. Mukana tuleva REST API, Angular-käyttöliittymä, Solr-löytökerros ja OAI-PMH-päätepiste tarjoavat instituutioille täydellisen arkistopinon ilman toistuvia SaaS-maksuja tai toimittajalukitusta.
DSpace – tärkeimmät ominaisuudet
Nimikeversiointi
Seuraa artikkeleiden, aineistojen ja opinnäytetöiden useita versioita, jotta tutkijat voivat päivittää lähetyksiä menettämättä viittaushistoriaa.
OAI-PMH-keruu
Sisäänrakennettu OAI-PMH-päätepiste asettaa metatiedot saataville Google Scholarille, BASElle ja muille aggregaattoreille maailmanlaajuisen löydettävyyden varmistamiseksi.
Pysyvien tunnusten käsittely
Jokainen kohde saa pysyvän Handle.net-tunnisteen, jotta linkit säilyvät URL-osoitteiden muutoksista ja organisaation brändiuudistuksista huolimatta.
Solr-haku
Oma Solr-taustaohjelma tarjoaa fasetoidun selauksen, kokotekstihaun ja käyttötilastot miljoonista kohteista.
Konfiguroitavat työnkulut
Kokoelmakohtaiset lähetystyönkulut toimituksellisine tarkistusvaiheineen mukautuvat tiedekunnan, kirjaston ja osaston käytäntöihin.
COAR Notify valmis
Sisäänrakennettu tuki COAR Notify -protokollille yhdistää arkistosi nousevaan avoimen vertaisarvioinnin ekosysteemiin.
DSpace – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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