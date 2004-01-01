DSpace on maailman laajimmin käytetty avoimen lähdekoodin arkistoalusta, joka pyörittää yli 2 000 institutionaalista arkistoa yliopistoissa, kirjastoissa, museoissa ja tutkimusorganisaatioissa. Se tallentaa, järjestää ja säilyttää digitaalisia aineistoja missä tahansa muodossa – artikkeleita, opinnäytetöitä, aineistoja, kuvia ja ääntä – rikkaalla Dublin Core -metadatalla ja pysyvillä Handle-tunnisteilla pysyvää viittausta varten.

DSpacen itseisännöinti omalla VPS:llä pitää tieteellisen sisällön, säilytyskäytännöt ja käyttöoikeussäännöt täysin omassa hallinnassa. Mukana tuleva REST API, Angular-käyttöliittymä, Solr-löytökerros ja OAI-PMH-päätepiste tarjoavat instituutioille täydellisen arkistopinon ilman toistuvia SaaS-maksuja tai toimittajalukitusta.