Hoppscotch on moderni, kevyt API-kehitys- ja testausalusta, joka kattaa koko API-elinkaaren – pyyntöjen rakentamisesta ja testaamisesta kokoelmien dokumentointiin ja jakamiseen tiimisi kanssa. Se tukee RESTiä, GraphQLia, WebSocketia, Server-Sent Eventsiä ja WebRTC:tä yhdessä käyttöliittymässä, ympäristömuuttujien, esipyyntöskriptien ja edistyneiden todennusvaihtoehtojen, kuten OAuth 2.0:n, kanssa.

Hoppscotch-palvelun itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää kaikki API-avaimet, pyyntöjen hyötykuormat ja tiimin työtilatiedot kokonaan omassa infrastruktuurissasi, mikä poistaa pilvipohjaisten API-asiakasohjelmien tietosuojahuolet ja samalla eliminoi käyttäjäkohtaiset tilauskustannukset tiimisi kasvaessa.