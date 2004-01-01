Asenna Hoppscotch yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin API-kehitysalusta, joka tukee RESTiä, GraphQL:ää, WebSocketia ja reaaliaikaista tiimiyhteistyötä.
Hoppscotch – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Hoppscotch – mitä sillä voi rakentaa?
Hoppscotch on moderni, kevyt API-kehitys- ja testausalusta, joka kattaa koko API-elinkaaren – pyyntöjen rakentamisesta ja testaamisesta kokoelmien dokumentointiin ja jakamiseen tiimisi kanssa. Se tukee RESTiä, GraphQLia, WebSocketia, Server-Sent Eventsiä ja WebRTC:tä yhdessä käyttöliittymässä, ympäristömuuttujien, esipyyntöskriptien ja edistyneiden todennusvaihtoehtojen, kuten OAuth 2.0:n, kanssa.
Hoppscotch-palvelun itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää kaikki API-avaimet, pyyntöjen hyötykuormat ja tiimin työtilatiedot kokonaan omassa infrastruktuurissasi, mikä poistaa pilvipohjaisten API-asiakasohjelmien tietosuojahuolet ja samalla eliminoi käyttäjäkohtaiset tilauskustannukset tiimisi kasvaessa.
Hoppscotch – tärkeimmät ominaisuudet
Moniprotokollatestaus
Testaa REST-, GraphQL-, WebSocket-, Server-Sent Events- ja WebRTC-yhteyksiä yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä.
Tiimityötilat
Jaa kokoelmia ja tee yhteistyötä reaaliaikaisesti tiimikavereiden kanssa jaetuissa työtiloissa poistumatta yksityisestä infrastruktuuristasi.
Edistynyt todennus
Sisäänrakennettu tuki OAuth 2.0:lle, Bearer-tunnuksille, Basic Authille ja API-avaimille kattaa käytännössä kaikki todennusjärjestelmät.
Ympäristömuuttujat
Vaihda kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöjen välillä välittömästi muokkaamatta pyyntöparametreja käsin.
Kokoelman hallinta
Järjestä pyynnöt versioituihin kokoelmiin tuonti- ja vientituella Postman- ja OpenAPI-muodoille.
Hoppscotch – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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