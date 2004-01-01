Ota CyberChef käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
GCHQ:n "Kyber-linkkuveitsi" yli 300 toiminnolla koodaukseen, salaukseen ja data-analyysiin selaimessa.
CyberChef – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
CyberChef – mitä sillä voi rakentaa?
CyberChef on GCHQ:n kehittämä tehokas, verkkopohjainen tiedonkäsittelytyökalu, joka tarjoaa yli 300 sisäänrakennettua toimintoa salaukseen, koodaukseen, pakkaukseen, hajautukseen ja tiedostomuodon muuntamiseen – kaikki intuitiivisen vedä ja pudota -käyttöliittymän kautta. Ainutlaatuinen reseptijärjestelmä antaa sinun ketjuttaa useita toimintoja uudelleenkäytettäviksi, jaettaviksi työnkuluiksi, kun taas "Magic"-ominaisuus tunnistaa automaattisesti koodaustyypit analyysin nopeuttamiseksi.
Koska CyberChef käsittelee kaiken asiakaspuolella selaimessasi, arkaluonteiset tiedot eivät koskaan poistu koneeltasi. Oman instanssin isännöinti VPS:llä varmistaa, että se on aina tiimisi käytettävissä, käytettävissä vain infrastruktuurissasi ja riippumaton julkisesti isännöidyistä versioista – kriittistä tietoturvaoperaatioille ja tapaturmien hallinnan työnkuluille, jotka käsittelevät luottamuksellisia tietoja.
CyberChef – tärkeimmät ominaisuudet
Yli 300 sisäänrakennettua toimintoa
Kattaa Base64:n, AES:n, SHA-hajautuksen, regexin, IP-jäsennyksen, pakkauksen ja kymmeniä muita tiedonmuunnosoperaatioita ilman koodin kirjoittamista.
Reseptien ketjutus
Yhdistä useita toimintoja uudelleenkäytettäviksi resepteiksi, jotka voidaan tallentaa ja jakaa URL-osoitteen kautta, mahdollistaen toistettavat ja dokumentoidut tiedonmuunnosprosessit.
Asiakaspuolen käsittely
Kaikki toiminnot suoritetaan kokonaan selaimessa — tiedot eivät koskaan poistu koneeltasi, mikä tekee siitä turvallisen arkaluonteisille tietoturvatutkimuksille ja luottamukselliselle analyysille.
Maaginen automaattinen tunnistus
Magic-toiminto tunnistaa automaattisesti tuntemattomat koodausjärjestelmät ja ehdottaa oikeita toimintoja niiden purkamiseksi, nopeuttaen esikäsittelyä ja analyysiä.
Keskeytyskohdan virheenkorjaus
Käy läpi reseptejä keskeytyskohtien avulla tarkastaaksesi välivaiheen datatiloja ja vianmäärittääksesi monimutkaisia monivaiheisia muunnosputkia.
CyberChef – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.