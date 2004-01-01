Mailtrain on avoimen lähdekoodin, itse isännöitävä uutiskirjesovellus, joka on rakennettu Node.js:llä ja tukee laajamittaisia sähköpostikampanjoita. Se tarjoaa täyden tilaajalistojen hallinnan, segmentoinnin, MJML-pohjaiset sähköpostimallit, A/B-testauksen, kampanja-automaation ja yksityiskohtaisen analytiikan – kaikki toimivat hallitsemallasi infrastruktuurilla.

Toisin kuin SaaS-sähköpostialustat, jotka veloittavat tilaajakohtaisesti tai lähetyskohtaisesti, Mailtrain antaa sinulle rajoittamattoman lähetyskapasiteetin oman SMTP-palveluntarjoajasi kautta. Tilaajatietosi, kampanjahistoriasi ja sitoutumisen analytiikkasi pysyvät omalla VPS-palvelimellasi, ilman sähköpostikohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Tämä käyttöönotto sisältää MariaDB:n, Redisin ja MongoDB:n täydelliseen käyttövalmiiseen toimintaan.