Asenna Mailtrain yhden napsautuksen asennuksena.
Itse isännöity uutiskirjealusta massasähköpostikampanjoiden luomiseen, ajoittamiseen ja lähettämiseen tilaajaluetteloille.
Mailtrain – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mailtrain – mitä sillä voi rakentaa?
Mailtrain on avoimen lähdekoodin, itse isännöitävä uutiskirjesovellus, joka on rakennettu Node.js:llä ja tukee laajamittaisia sähköpostikampanjoita. Se tarjoaa täyden tilaajalistojen hallinnan, segmentoinnin, MJML-pohjaiset sähköpostimallit, A/B-testauksen, kampanja-automaation ja yksityiskohtaisen analytiikan – kaikki toimivat hallitsemallasi infrastruktuurilla.
Toisin kuin SaaS-sähköpostialustat, jotka veloittavat tilaajakohtaisesti tai lähetyskohtaisesti, Mailtrain antaa sinulle rajoittamattoman lähetyskapasiteetin oman SMTP-palveluntarjoajasi kautta. Tilaajatietosi, kampanjahistoriasi ja sitoutumisen analytiikkasi pysyvät omalla VPS-palvelimellasi, ilman sähköpostikohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Tämä käyttöönotto sisältää MariaDB:n, Redisin ja MongoDB:n täydelliseen käyttövalmiiseen toimintaan.
Mailtrain – tärkeimmät ominaisuudet
Tilaajaluettelon hallinta
Luo ja hallinnoi useita tilaajaluetteloita mukautetuilla kentillä, segmentoinnilla ja automatisoidulla luettelon puhdistuksella pitääksesi yleisösi järjestyksessä.
Kampanja-automaatio
Rakenna käynnistyviä sähköpostisarjoja ja RSS-pohjaisia kampanjoita, jotka lähetetään automaattisesti tilaajien toimien tai aikataulutettujen väliaikojen perusteella.
MJML-sähköpostipohjat
Suunnittele responsiivisia sähköpostipohjia MJML-kehyksen avulla suoraan selaimessa sisäänrakennetulla visuaalisella editorilla pikselintarkkojen asettelujen luomiseksi.
A/B-testaus
Suorita A/B-testejä aiheriveillä ja sisällöllä optimoidaksesi avaussuhteet ja klikkausprosentit ennen lähettämistä koko listallesi.
Kampanja-analytiikka
Seuraa avaamisia, klikkauksia, tilauksen peruutuksia ja palautuksia kampanjakohtaisesti yksityiskohtaisten raporttien avulla, jotta voit mitata ja parantaa sähköpostin suorituskykyä ajan mittaan.
Monikäyttäjäpääsy
Anna tiimin jäsenille roolipohjainen pääsy yksityiskohtaisilla käyttöoikeuksilla ja hierarkkisilla nimiavaruuksilla kampanjoiden hallintaan osastojen tai asiakkaiden välillä.
Mailtrain – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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