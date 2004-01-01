Asenna n8n yhden klikkauksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin työnkulun automaatioalusta visuaalisella solmupohjaisella editorilla sovellusten, API-rajapintojen ja palveluiden yhdistämiseen.
n8n – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
n8n – mitä sillä voi rakentaa?
n8n on työnkulun automaatioalusta, joka yhdistää sovelluksia, palveluita ja API-rajapintoja visuaalisen solmupohjaisen käyttöliittymän kautta. Sen avulla yksilöt ja tiimit voivat automatisoida toistuvia tehtäviä, synkronoida tietoja työkalujen välillä ja rakentaa mukautettuja integraatioputkia – ilman, että tiedot lukittuvat kolmannen osapuolen pilveen. Satojen sisäänrakennettujen solmujen, mukautetun JavaScript-logiikan tuen sekä webhookien ja aikataulujen kautta tapahtuvan tapahtumapohjaisen suorituksen ansiosta n8n hoitaa kaiken yksinkertaisista ilmoituksista monimutkaisiin monivaiheisiin liiketoimintaprosesseihin.
N8n:n itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että työnkulun logiikka, API-tunnukset ja suoritustiedot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Saat rajattomasti työnkulun suorituksia ilman tehtäväkohtaista hinnoittelua ja täyden hallinnan laajentaa, varmuuskopioida ja versioida automaatioitasi juuri tarpeen mukaan.
n8n – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen työnkulun rakentaja
Vedä ja pudota -solmueditorilla voit suunnitella monivaiheisia automaatioita visuaalisesti, ja reaaliaikaiset suoritusnäkymät auttavat virheenkorjaamaan jokaisen vaiheen.
Satoja integraatioita
Sisäänrakennetut solmut kattavat suositut sovellukset, tietokannat ja API:t – Slackista ja GitHubista PostgreSQL:ään ja HTTP-pyyntöihin – käyttövalmiina ilman mukautettua koodia.
Mukautettu JavaScript-logiikka
Kirjoita JavaScriptiä suoraan työnkulun solmuihin muuntaaksesi tietoja, soveltaaksesi liiketoimintalogiikkaa tai kutsuaksesi mitä tahansa ulkoista APIa, jota sisäänrakennetut integraatiot eivät kata.
Webhookit ja aikataulutus
Käynnistä työnkulkuja välittömästi webhookien kautta, cron-aikataulun mukaisesti tai vastauksena yhdistettyjen palveluiden tapahtumiin ilman kyselyä.
Itse isännöidyn datan omistajuus
Kaikki työnkulun määritykset, API-tunnukset ja suorituslokit pysyvät VPS-palvelimellasi ilman suorituskohtaisia maksuja ja ilman käyttörajoituksia.
n8n – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.