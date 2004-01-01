n8n on työnkulun automaatioalusta, joka yhdistää sovelluksia, palveluita ja API-rajapintoja visuaalisen solmupohjaisen käyttöliittymän kautta. Sen avulla yksilöt ja tiimit voivat automatisoida toistuvia tehtäviä, synkronoida tietoja työkalujen välillä ja rakentaa mukautettuja integraatioputkia – ilman, että tiedot lukittuvat kolmannen osapuolen pilveen. Satojen sisäänrakennettujen solmujen, mukautetun JavaScript-logiikan tuen sekä webhookien ja aikataulujen kautta tapahtuvan tapahtumapohjaisen suorituksen ansiosta n8n hoitaa kaiken yksinkertaisista ilmoituksista monimutkaisiin monivaiheisiin liiketoimintaprosesseihin.

N8n:n itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että työnkulun logiikka, API-tunnukset ja suoritustiedot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Saat rajattomasti työnkulun suorituksia ilman tehtäväkohtaista hinnoittelua ja täyden hallinnan laajentaa, varmuuskopioida ja versioida automaatioitasi juuri tarpeen mukaan.