Postiz on avoimen lähdekoodin vaihtoehto kalliille sosiaalisen median SaaS-työkaluille, jonka avulla voit ajoittaa, hallita ja analysoida läsnäoloasi X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord ja muilla alustoilla yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä. Sen sisäänrakennettu tekoälyintegraatio OpenAI:n kanssa luo julkaisuehdotuksia ja automaattisia täydennyksiä, kun taas Canva-tyyppinen editori hoitaa visuaalisen sisällön.

Postizin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää sisältöstrategiasi ja analytiikkatietosi yksityisinä, poistaa käyttäjäkohtaiset tilausmaksut ja antaa tiimeille rajattoman ajoituskapasiteetin mukautetuilla integraatioilla N8N:n, Make.comin ja Zapierin kautta.