Asenna Postiz yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin sosiaalisen median julkaisualusta tekoälyllä tehostetulla sisällöntuotannolla yli 15 verkostoon yhdestä hallintapaneelista.
Postiz – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Postiz – mitä sillä voi rakentaa?
Postiz on avoimen lähdekoodin vaihtoehto kalliille sosiaalisen median SaaS-työkaluille, jonka avulla voit ajoittaa, hallita ja analysoida läsnäoloasi X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord ja muilla alustoilla yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä. Sen sisäänrakennettu tekoälyintegraatio OpenAI:n kanssa luo julkaisuehdotuksia ja automaattisia täydennyksiä, kun taas Canva-tyyppinen editori hoitaa visuaalisen sisällön.
Postizin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää sisältöstrategiasi ja analytiikkatietosi yksityisinä, poistaa käyttäjäkohtaiset tilausmaksut ja antaa tiimeille rajattoman ajoituskapasiteetin mukautetuilla integraatioilla N8N:n, Make.comin ja Zapierin kautta.
Postiz – tärkeimmät ominaisuudet
Monialustainen aikataulutus
Ajoita ja julkaise yli 15 sosiaaliseen verkostoon samanaikaisesti jaetusta sisältökalenterista, jossa on vetämällä ja pudottamalla tapahtuva uudelleenajoitus ja CSV-massatuonti.
AI-sisällön generointi
OpenAI-integraatio ehdottaa julkaisutekstiä, viimeistelee luonnoksia ja auttaa räätälöimään viestintää kunkin alustan yleisölle — säästäen tunteja manuaalista kirjoitustyötä.
Sisäänrakennettu visuaalinen editori
Canva-tyyppinen editori antaa sinun suunnitella kuvia ja brändättyjä grafiikoita suoraan Postizin sisällä vaihtamatta erilliseen suunnittelutyökaluun.
Tiimityöskentely
Roolipohjainen pääsynhallinta ja hyväksyntätyönkulut antavat useiden sisällöntuottajien hallita sosiaalisen median tilejä säilyttäen samalla brändin yhtenäisyyden ja valvonnan.
Automaatiointegraatiot
Natiiviliittimet N8N:lle, Make.comille ja Zapierille mahdollistavat julkaisujen käynnistämisen ulkoisista tapahtumista ja päästä päähän -sisällön automaatioputkien rakentamisen.
Postiz – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.