Activepieces on ilmainen, avoimen lähdekoodin automaatioalusta, jonka avulla voit yhdistää sovelluksesi ja automatisoida toistuvia tehtäviä visuaalisen vedä ja pudota -rakentajan avulla – koodia ei tarvita. Yli 200 integraatiolla, jotka kattavat tuottavuustyökalut, viestintäalustat, tietokannat ja tekoälypalvelut, se toimii itse isännöitävänä vaihtoehtona Zapierille ja Makelle.

Activepiecesin erottaa muista sen natiivi tekoälylähtöinen suunnittelu: voit rakentaa älykkäitä agentteja, jotka käyttävät LLM:iä päättelyyn ja toimintaan, yhdistää MCP-yhteensopiviin työkaluihin ja suorittaa mukautettuja JavaScript- tai Python-vaiheita, kun kooditon ratkaisu ei riitä. Koska kaikki toimii omalla infrastruktuurillasi, API-avaimesi, asiakastietosi ja liiketoimintalogiikkasi eivät koskaan poistu palvelimiltasi – eikä tehtäväkohtaisia käyttökustannuksia ole riippumatta siitä, kuinka monta automaatiota suoritat.