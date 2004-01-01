Asenna Activepieces yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin kooditon automaatioalusta yli 200 integraatiolla ja sisäänrakennetulla tekoälyagenttituella.
Activepieces – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Activepieces – mitä sillä voi rakentaa?
Activepieces on ilmainen, avoimen lähdekoodin automaatioalusta, jonka avulla voit yhdistää sovelluksesi ja automatisoida toistuvia tehtäviä visuaalisen vedä ja pudota -rakentajan avulla – koodia ei tarvita. Yli 200 integraatiolla, jotka kattavat tuottavuustyökalut, viestintäalustat, tietokannat ja tekoälypalvelut, se toimii itse isännöitävänä vaihtoehtona Zapierille ja Makelle.
Activepiecesin erottaa muista sen natiivi tekoälylähtöinen suunnittelu: voit rakentaa älykkäitä agentteja, jotka käyttävät LLM:iä päättelyyn ja toimintaan, yhdistää MCP-yhteensopiviin työkaluihin ja suorittaa mukautettuja JavaScript- tai Python-vaiheita, kun kooditon ratkaisu ei riitä. Koska kaikki toimii omalla infrastruktuurillasi, API-avaimesi, asiakastietosi ja liiketoimintalogiikkasi eivät koskaan poistu palvelimiltasi – eikä tehtäväkohtaisia käyttökustannuksia ole riippumatta siitä, kuinka monta automaatiota suoritat.
Activepieces – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen työnkulun rakentaja
Vedä ja pudota -käyttöliittymän avulla kuka tahansa voi rakentaa monivaiheisia automaatioita ilman koodin kirjoittamista, lyhentäen ajan ideasta toimivaan työnkulkuun minuutteihin.
Yli 200 integraatiota
Yhdistä Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion ja sadat muut valmiina, kattaen työkalut, joita useimmat tiimit jo käyttävät.
AI-agenttituki
Rakenna agentteja, jotka käyttävät suuria kielimalleja päättelyyn, hakuun ja toimintaan – ylittäen sääntöpohjaisen automaation ja hoitaen tehtäviä, jotka vaativat harkintaa.
Mukautetun koodin vaiheet
Siirry JavaScriptiin tai Pythoniin missä tahansa työnkulussa logiikkaa varten, joka ylittää koodittoman kehityksen, antaen kehittäjille täyden joustavuuden luopumatta visuaalisesta rakentajasta.
Ei käyttöön perustuvaa hinnoittelua
Itseisännöinti tarkoittaa rajoittamattomia työnkulun suorituksia ilman lisäkustannuksia, mikä tekee Activepiecesista taloudellisen suurivolyymisille automaatioputkille, jotka olisivat kalliita pilvialustoilla.
Activepieces – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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