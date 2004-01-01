Asenna TaxHacker yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity tekoälykirjanpitotyökalu, joka poimii automaattisesti tiedot kuiteista ja laskuista freelancereille ja pienyrityksille.
TaxHacker – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
TaxHacker – mitä sillä voi rakentaa?
TaxHacker on avoimen lähdekoodin tekoälypohjainen kirjanpitosovellus, joka on rakennettu freelancereille, indie-kehittäjille ja pienyrityksille. Se poistaa manuaalisen tietojen syötön käyttämällä suuria kielimalleja summien, päivämäärien, kauppiaiden, verotietojen ja rivikohtien automaattiseen poimimiseen ladatuista kuiteista ja laskuista.
Toisin kuin SaaS-kirjanpitotyökalut, TaxHacker toimii kokonaan omalla infrastruktuurillasi – talousasiakirjasi eivät koskaan poistu palvelimeltasi. Se tukee yli 170 maailman valuuttaa automaattisella historiallisella valuuttakurssimuunnoksella, toimii OpenAI:n, Google Geminin, Mistralin tai paikallisten mallien kanssa Ollaman kautta, ja antaa sinun luoda mukautettuja luokkia ja tekoälykehotteita, jotka on räätälöity juuri sinun liiketoimintaprosesseihisi.
TaxHacker – tärkeimmät ominaisuudet
Tekoälypohjainen asiakirjan poiminta
Jäsentää automaattisesti kuitit ja laskut poimiakseen summat, päivämäärät, myyjät ja verotiedot ilman manuaalista syöttöä.
Monivaluuttatuki
Seuraa tapahtumia yli 170 valuutan ja 14 kryptovaluutan välillä automaattisella historiallisen vaihtokurssin muunnoksella.
Joustavat LLM-tarjoajat
Toimii OpenAI:n, Google Geminin, Mistralin tai paikallisten mallien, kuten Ollaman, kanssa – valitse palveluntarjoaja, joka vastaa yksityisyys- ja kustannustarpeitasi.
Mukautetut kategoriat
Luo yksilöllisiä luokkia, projekteja ja kenttiä mukautetuilla tekoälykehotteilla, jotka on viritetty vastaamaan juuri sinun liiketoimintaprosessejasi.
Täysi datahallinta
Kaikki talousasiakirjat pysyvät omalla palvelimellasi — kolmannen osapuolen palvelut eivät koskaan näe arkaluonteisia yritystietojasi.
Massatoiminnot
Edistynyt suodatus, kokotekstihaku, massatoiminnot ja tiedon vienti tekevät verokauden valmistelusta vaivatonta.
TaxHacker – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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