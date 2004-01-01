TaxHacker on avoimen lähdekoodin tekoälypohjainen kirjanpitosovellus, joka on rakennettu freelancereille, indie-kehittäjille ja pienyrityksille. Se poistaa manuaalisen tietojen syötön käyttämällä suuria kielimalleja summien, päivämäärien, kauppiaiden, verotietojen ja rivikohtien automaattiseen poimimiseen ladatuista kuiteista ja laskuista.

Toisin kuin SaaS-kirjanpitotyökalut, TaxHacker toimii kokonaan omalla infrastruktuurillasi – talousasiakirjasi eivät koskaan poistu palvelimeltasi. Se tukee yli 170 maailman valuuttaa automaattisella historiallisella valuuttakurssimuunnoksella, toimii OpenAI:n, Google Geminin, Mistralin tai paikallisten mallien kanssa Ollaman kautta, ja antaa sinun luoda mukautettuja luokkia ja tekoälykehotteita, jotka on räätälöity juuri sinun liiketoimintaprosesseihisi.