Ota Tunarr käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Rakenna mukautettuja live-TV-kanavia Plex-, Jellyfin- ja Emby-kirjastoistasi HDHomeRun-emuloinnilla.
Tunarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Tunarr – mitä sillä voi rakentaa?
Tunarr muuttaa Plex-, Jellyfin- tai Emby-kirjastoissasi jo olevat elokuvat, sarjat ja leikkeet aikataulutetuiksi live-TV-kanaviksi, jotka toimivat kuin perinteinen kaapelikanavapaketti. Selainpohjaisen käyttöliittymän kautta voit ohjelmoida aikavälejä, rakentaa syklisiä ja lohkosekoituksia, lisätä mainoskatkoja ja kuratoida teemakanavia – ja sitten tarjota tuloksen HDHomeRun-yhteensopivana virittimenä tai M3U-soittolistana, jota mikä tahansa IPTV-asiakas voi toistaa.
dizqueTV:n modernina seuraajana Tunarr on kirjoitettu uudelleen nopeammalle palvelimelle uudella verkkokäyttöliittymällä, natiivilla FFmpeg-transkoodauksella ja jatkuvalla ylläpidolla. Tunarrin itseisännöinti VPS:llä pitää virittimen tavoitettavissa mistä tahansa, pyörittää kanaviasi ympäri vuorokauden sitomatta kotikonetta ja ei koskaan koske alkuperäisiin tiedostoihin mediapalvelimillasi.
Tunarr – tärkeimmät ominaisuudet
Monilähdekanavat
Vedä ohjelmia Plexistä, Jellyfinistä ja Embystä yhdelle virtuaalikanavalle kopioimatta tai uudelleenkoodaamatta taustalla olevia mediatiedostoja.
HDHomeRun-emulointi
Tunarr emuloi HDHomeRun-verkkolaitetta, jotta Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR ja muut asiakasohjelmat tunnistavat sen automaattisesti.
Edistynyt ajoitus
Ohjelmoi kanavia aikaväleillä, satunnaistoistoilla, lohkojen sekoituksilla ja teemakohtaisilla ohjelmistoilla, jotka voivat toistua päivien tai viikkojen ajan kerrallaan.
Välitäyte
Lisää mainoksia, tunnuskuvia tai väliohjelmia ohjelmien väliin luodaksesi aidon lähetystunnelman jokaiselle kanavalle.
FFmpeg-transkoodaus
Sisäänrakennetut FFmpeg-putket muuntavat ja yhdistävät ohjelmia lennossa, valinnaisella laitteistokiihdytyksellä tuetuilla grafiikkasuorittimilla.
M3U-soittolistan tuloste
Vie jokainen kanava M3U-soittolistana toistettavaksi VLC:ssä, Kodissa, Tivimatessa ja missä tahansa muussa standardien mukaisessa IPTV-asiakasohjelmassa.
Tunarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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