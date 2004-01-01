Tunarr muuttaa Plex-, Jellyfin- tai Emby-kirjastoissasi jo olevat elokuvat, sarjat ja leikkeet aikataulutetuiksi live-TV-kanaviksi, jotka toimivat kuin perinteinen kaapelikanavapaketti. Selainpohjaisen käyttöliittymän kautta voit ohjelmoida aikavälejä, rakentaa syklisiä ja lohkosekoituksia, lisätä mainoskatkoja ja kuratoida teemakanavia – ja sitten tarjota tuloksen HDHomeRun-yhteensopivana virittimenä tai M3U-soittolistana, jota mikä tahansa IPTV-asiakas voi toistaa.

dizqueTV:n modernina seuraajana Tunarr on kirjoitettu uudelleen nopeammalle palvelimelle uudella verkkokäyttöliittymällä, natiivilla FFmpeg-transkoodauksella ja jatkuvalla ylläpidolla. Tunarrin itseisännöinti VPS:llä pitää virittimen tavoitettavissa mistä tahansa, pyörittää kanaviasi ympäri vuorokauden sitomatta kotikonetta ja ei koskaan koske alkuperäisiin tiedostoihin mediapalvelimillasi.