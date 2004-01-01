Asenna Verdaccio yhdellä napsautuksella.
Kevyt yksityinen npm-välityspalvelinrekisteri JavaScript-pakettien julkaisemiseen, välimuistiin tallentamiseen ja hallintaan tiimisi sisällä.
Verdaccio – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Verdaccio – mitä sillä voi rakentaa?
Verdaccio on kevyt, avoimen lähdekoodin yksityinen npm-rekisteri, jonka avulla tiimit voivat julkaista sisäisiä paketteja ja välittää julkisen npm-rekisterin. Toisin kuin isännöidyt rekisterit, jotka veloittavat käyttäjäkohtaisesti tai asettavat nopeusrajoituksia, Verdaccio toimii kokonaan omalla infrastruktuurillasi – tarjoten sinulle nopean, paikallisen npm-pakettien välimuistin sekä turvallisen tallennustilan yksityisille JavaScript-moduuleillesi.
Verdaccion itseisännöinti poistaa rakennusputkiesi riippuvuuden ulkoisesta npm-saatavuudesta, nopeuttaa asennuksia paikallisen välimuistin avulla ja pitää omisteisen koodin poissa julkisista rekistereistä. Se on täysin yhteensopiva npm:n, Yarnin ja pnpm:n kanssa ilman asiakaspuolen kokoonpanomuutoksia, lukuun ottamatta rekisterin URL-osoitteen osoittamista.
Verdaccio – tärkeimmät ominaisuudet
Yksityisten pakettien julkaisu
Julkaise ja jaa sisäisiä npm-paketteja tiimisi sisällä altistamatta niitä julkiselle rekisterille.
npm-välityspalvelin ja -välimuisti
Peilaa automaattisesti julkiset npm-paketit paikallisesti, jotta asennukset pysyvät nopeina ja luotettavina, vaikka npm olisi tavoittamattomissa.
npm, Yarn, pnpm yhteensopiva
Toimii heti käyttövalmiina kaikkien tärkeimpien JavaScript-pakettienhallintojen kanssa — erityisiä asiakaslaajennuksia tai kääreitä ei tarvita.
Sisäänrakennettu todennus
Hallitse käyttäjien pääsyä htpasswd-pohjaisella todennuksella, jotta voit valvoa, kuka voi julkaista tai asentaa paketteja.
Verkkokäyttöliittymä sisältyy
Selaa paketteja, tarkastele versioita ja hae rekisteristäsi selkeän sisäänrakennetun verkkokäyttöliittymän kautta.
Liitännäisekosysteemi
Laajenna tallennustilaa, todennusta ja väliohjelmistoja rikkaan lisäosajärjestelmän kautta integroidaksesi S3:n, LDAP:n tai mukautettujen työnkulkujen kanssa.
Verdaccio – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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