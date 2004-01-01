Verdaccio on kevyt, avoimen lähdekoodin yksityinen npm-rekisteri, jonka avulla tiimit voivat julkaista sisäisiä paketteja ja välittää julkisen npm-rekisterin. Toisin kuin isännöidyt rekisterit, jotka veloittavat käyttäjäkohtaisesti tai asettavat nopeusrajoituksia, Verdaccio toimii kokonaan omalla infrastruktuurillasi – tarjoten sinulle nopean, paikallisen npm-pakettien välimuistin sekä turvallisen tallennustilan yksityisille JavaScript-moduuleillesi.

Verdaccion itseisännöinti poistaa rakennusputkiesi riippuvuuden ulkoisesta npm-saatavuudesta, nopeuttaa asennuksia paikallisen välimuistin avulla ja pitää omisteisen koodin poissa julkisista rekistereistä. Se on täysin yhteensopiva npm:n, Yarnin ja pnpm:n kanssa ilman asiakaspuolen kokoonpanomuutoksia, lukuun ottamatta rekisterin URL-osoitteen osoittamista.