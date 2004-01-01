Readeck on kevyt, avoimen lähdekoodin kirjanmerkkien hallinta- ja lue-myöhemmin-sovellus, joka tallentaa luettavan tekstin, kuvat ja artikkelit mistä tahansa URL-osoitteesta heti, kun tallennat sen. Jokainen kirjanmerkki tallennetaan yhtenä, muuttumattomana ZIP-arkistona, joten tallennetut artikkelisi pysyvät saatavilla, vaikka alkuperäinen sivu muuttuisi tai katoaisi verkosta.

Readeckin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää lukulistasi, korostuksesi ja tunnisteet täysin hallinnassasi, ilman kolmannen osapuolen seurantaa, ilman tilikohtaisia maksuja ja ilman riskiä maksullisen palvelun sulkeutumisesta. Yksi SQLite-tietokantaa käyttävä Go-binääri tarkoittaa erittäin vähäistä resurssien käyttöä ja sujuvaa kokemusta jopa pienillä VPS-paketeilla.