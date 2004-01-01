Ota Readeck käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity lue myöhemmin -palvelu ja kirjanmerkkien hallinta, joka tallentaa minkä tahansa verkkosivun luettavan sisällön pysyvästi.
Readeck – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Readeck – mitä sillä voi rakentaa?
Readeck on kevyt, avoimen lähdekoodin kirjanmerkkien hallinta- ja lue-myöhemmin-sovellus, joka tallentaa luettavan tekstin, kuvat ja artikkelit mistä tahansa URL-osoitteesta heti, kun tallennat sen. Jokainen kirjanmerkki tallennetaan yhtenä, muuttumattomana ZIP-arkistona, joten tallennetut artikkelisi pysyvät saatavilla, vaikka alkuperäinen sivu muuttuisi tai katoaisi verkosta.
Readeckin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää lukulistasi, korostuksesi ja tunnisteet täysin hallinnassasi, ilman kolmannen osapuolen seurantaa, ilman tilikohtaisia maksuja ja ilman riskiä maksullisen palvelun sulkeutumisesta. Yksi SQLite-tietokantaa käyttävä Go-binääri tarkoittaa erittäin vähäistä resurssien käyttöä ja sujuvaa kokemusta jopa pienillä VPS-paketeilla.
Readeck – tärkeimmät ominaisuudet
Pitkäaikainen arkistointi
Jokainen kirjanmerkki tallennetaan muuttumattomana ZIP-arkistona, joten tallennetut artikkelit pysyvät luettavina, vaikka alkuperäinen sivu olisi poistunut.
EPUB- ja OPDS-vienti
Vie mikä tahansa artikkeli tai kokoelma EPUB-muotoon ja käytä kirjastoasi suoraan e-lukulaitteista, jotka tukevat OPDS-luetteloita.
Kohokohdat ja tunnisteet
Merkitse tärkeät kohdat ja järjestä kirjanmerkit tunnisteilla, suosikeilla ja arkistoilla löytääksesi ne nopeasti myöhemmin.
Älykkäät kokoelmat
Tallenna hakukyselyt kokoelmiksi ryhmitelläksesi kirjanmerkit automaattisesti tunnisteen, sivuston tai minkä tahansa muun määrittämäsi suodattimen mukaan.
Kokotekstihaku
Hae artikkelien otsikoista, sisällöstä ja tunnisteista löytääksesi välittömästi minkä tahansa kohdan tallennetusta kirjastostasi.
Selaimen laajennukset
Tallenna sivuja yhdellä napsautuksella käyttämällä virallisia Firefox- ja Chrome-laajennuksia, kopiointia ja liittämistä ei tarvita.
Readeck – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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