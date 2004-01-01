Asenna Traduora yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity käännöstenhallinta-alusta tiimeille, jossa on REST API, roolipohjainen pääsy ja monimuotoinen tuonti/vienti.
Traduora – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Traduora – mitä sillä voi rakentaa?
Traduora on itsepalveluna ylläpidettävä käännöstenhallintajärjestelmä, joka on suunniteltu kehitystiimeille, jotka hallinnoivat lokalisointia useilla kielillä. Se tarjoaa selkeän verkkokäyttöliittymän käännösprojektien järjestämiseen, ja siinä on tuonti- ja vientituki JSON-, YAML- ja CSV-muodoille.
Traduoran itsepalveluna ylläpitäminen VPS:llä pitää kaikki lokalisointitietosi yksityisinä ja integroituu suoraan CI/CD-putkiin REST API:nsa kautta. Roolipohjainen pääsynhallinta antaa sinun kutsua kääntäjiä, tarkastajia ja kehittäjiä asianmukaisilla käyttöoikeuksilla, kun taas käännöshistoria seuraa jokaista merkkijonoon tehtyä muutosta.
Traduora – tärkeimmät ominaisuudet
REST API -integraatio
Automatisoi käännösten tuonti ja vienti CI/CD-putkessasi käyttäen täyttä REST APIa ilman manuaalista puuttumista.
Monimuotoinen vienti
Vie käännökset JSON-, YAML-, CSV- ja muissa muodoissa pudottaaksesi ne suoraan mihin tahansa kehys- tai rakennusjärjestelmään.
Roolipohjainen pääsy
Anna kehittäjille, kääntäjille ja tarkastajille erilaiset käyttöoikeustasot pitääksesi projektit järjestyksessä ja turvassa.
Käännöshistoria
Jokainen käännösmerkkijonoon tehty muutos tallennetaan, jolloin voit tarkastaa muutokset ja palauttaa aiempiin versioihin.
Traduora – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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