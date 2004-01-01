Traduora on itsepalveluna ylläpidettävä käännöstenhallintajärjestelmä, joka on suunniteltu kehitystiimeille, jotka hallinnoivat lokalisointia useilla kielillä. Se tarjoaa selkeän verkkokäyttöliittymän käännösprojektien järjestämiseen, ja siinä on tuonti- ja vientituki JSON-, YAML- ja CSV-muodoille.

Traduoran itsepalveluna ylläpitäminen VPS:llä pitää kaikki lokalisointitietosi yksityisinä ja integroituu suoraan CI/CD-putkiin REST API:nsa kautta. Roolipohjainen pääsynhallinta antaa sinun kutsua kääntäjiä, tarkastajia ja kehittäjiä asianmukaisilla käyttöoikeuksilla, kun taas käännöshistoria seuraa jokaista merkkijonoon tehtyä muutosta.