Asenna Homer yhdellä napsautuksella.
Erittäin yksinkertainen staattinen koontinäyttö kaikkien itse isännöimiesi palveluiden järjestämiseen yhdeksi kauniiksi kotisivuksi.
Homer – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Homer – mitä sillä voi rakentaa?
Homer on kevyt, avoimen lähdekoodin hallintapaneeli, joka muuttaa itse isännöityjen palveluiden kokoelmasi siistiksi ja järjestetyksi kotisivuksi. Se konfiguroidaan kokonaan yhden YAML-tiedoston kautta, eikä se vaadi tietokantaa tai taustajärjestelmää – vain muutaman rivin avulla voit rakentaa viimeistellyn portaalin jokaiselle palvelimesi sovellukselle. Konfiguraatiotiedostoon tehdyt muutokset astuvat voimaan välittömästi sivun päivityksen yhteydessä, joten hallintapaneelin ylläpito on vaivatonta.
Homerin itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että hallintapaneelisi pysyy yksityisenä, latautuu välittömästi staattisista tiedostoista ja sitä voidaan mukauttaa rajattomasti. PWA-tuen ansiosta se asentuu mobiililaitteisiin kuin natiivisovellus, antaen sinulle ja tiimillesi nopean pääsyn kaikkiin palveluihisi mistä tahansa.
Homer – tärkeimmät ominaisuudet
YAML-määritys
Määritä koko hallintapaneelisi yhdessä config.yml-tiedostossa — ei tietokantaa, ei taustajärjestelmää, eikä uudelleenkäynnistyksiä tarvita muutosten näkemiseen.
Älykkäät palvelukortit
Näytä palveluidesi reaaliaikaiset tilailmaisimet, jotka osoittavat yhdellä silmäyksellä, ovatko ne tavoitettavissa suoraan hallintapaneelista.
Epätarkka haku
Löydä nopeasti mikä tahansa palvelu tai linkki sisäänrakennetulla sumealla haulla ja pikanäppäimillä nopeaan, näppäimistöllä ohjattavaan navigointiin.
PWA-tuki
Asenna Homer progressiivisena verkkosovelluksena mille tahansa laitteelle, niin saat välittömän, kirjanmerkkivapaan pääsyn itse isännöimiisi palveluihin.
Teeman mukauttaminen
Valitse yhteisön teemoista, kuten Catppuccin ja Dracula, tai kirjoita omat CSS-ohituksesi vastaamaan mitä tahansa tyyliä.
Homer – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Anki Sync Server Enhanced
Itseisännöity Ankin synkronointipalvelin monikäyttäjätuella, varmuuskopioinnilla ja verkkopaneelilla