Asenna Kroki yhdellä napsautuksella.
Yhtenäinen diagrammi koodina -rajapinta, joka muuntaa tekstikuvaukset kaavioiksi käyttäen yli 30 tuettua kirjastoa.
Kroki – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kroki – mitä sillä voi rakentaa?
Kroki on yhtenäinen HTTP-rajapinta kaavioiden luomiseen tekstimuotoisista kuvauksista. Sen sijaan, että asennettaisiin ja ylläpidettäisiin erillisiä työkaluja kullekin kaaviomuodolle, Kroki käärii yli 30 kaaviokirjastoa – mukaan lukien PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr ja Excalidraw – yhden päätepisteen taakse, joka palauttaa SVG-, PNG- tai PDF-muotoisen tulosteen.
Krokin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi poistaa riippuvuuden julkisista renderöintipalveluista, pitää arkaluontoiset arkkitehtuurikaaviot verkossasi ja antaa sinun integroida kaavioiden luonnin dokumentaatioputkiin, wiki-sivustoihin ja CI/CD-työnkulkuihin ilman nopeusrajoituksia tai tietojen poistumista infrastruktuuristasi.
Kroki – tärkeimmät ominaisuudet
30+ kaaviokirjastoa
Renderöi PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN ja monia muita yhdestä API-päätepisteestä.
Useita tulostusmuotoja
Saat kaaviot takaisin SVG-, PNG-, PDF- tai Base64-muodossa — valitse muoto, joka sopii dokumentaatiotyökaluketjuusi.
Putki-integraatio
Suoraan yhteensopiva Asciidoctorin, Confluencen, GitLabiin ja minkä tahansa työkalun kanssa, joka tukee Kroki-kaaviolohkon syntaksia.
Ei ulkoisia kutsuja
Kaikki renderöinti tapahtuu paikallisesti VPS:lläsi — arkkitehtuuri- ja järjestelmäkaaviot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi.
Yksinkertainen HTTP API
Lähetä POST-pyyntö kaavion lähteellä tai upota GET-URL-osoite – SDK:ta tai asiakaskirjastoa ei tarvita.
Kroki – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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