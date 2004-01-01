Kroki on yhtenäinen HTTP-rajapinta kaavioiden luomiseen tekstimuotoisista kuvauksista. Sen sijaan, että asennettaisiin ja ylläpidettäisiin erillisiä työkaluja kullekin kaaviomuodolle, Kroki käärii yli 30 kaaviokirjastoa – mukaan lukien PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr ja Excalidraw – yhden päätepisteen taakse, joka palauttaa SVG-, PNG- tai PDF-muotoisen tulosteen.

Krokin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi poistaa riippuvuuden julkisista renderöintipalveluista, pitää arkaluontoiset arkkitehtuurikaaviot verkossasi ja antaa sinun integroida kaavioiden luonnin dokumentaatioputkiin, wiki-sivustoihin ja CI/CD-työnkulkuihin ilman nopeusrajoituksia tai tietojen poistumista infrastruktuuristasi.