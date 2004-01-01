PocketBase sisältää reaaliaikaisen SQLite-tietokannan, käyttäjän todennuksen (sähköposti/salasana ja OAuth2), tiedostojen tallennuksen ja hallintapaneelin yhdessä Go-binääritiedostossa. Se luo automaattisesti REST- ja WebSocket-rajapinnat jokaiselle luomallesi kokoelmalle, joten voit siirtyä nollasta toimivaan taustajärjestelmään minuuteissa ilman erillisten palveluiden käynnistämistä.

PocketBasen itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää kaikki käyttäjätiedot ja sovellustiedot hallinnassasi, poistaa pyyntökohtaiset pilvipohjaiset BaaS-maksut ja antaa sinulle pysyvän, aina valmiin palvelimen ennustettavilla kustannuksilla sovelluksesi skaalautuessa.