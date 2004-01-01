Ota PocketBase käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin taustaohjelmisto yhdessä suoritettavassa tiedostossa – reaaliaikainen tietokanta, todennus, tiedostojen tallennus ja hallintakäyttöliittymä sisältyvät valmiina.
PocketBase – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PocketBase – mitä sillä voi rakentaa?
PocketBase sisältää reaaliaikaisen SQLite-tietokannan, käyttäjän todennuksen (sähköposti/salasana ja OAuth2), tiedostojen tallennuksen ja hallintapaneelin yhdessä Go-binääritiedostossa. Se luo automaattisesti REST- ja WebSocket-rajapinnat jokaiselle luomallesi kokoelmalle, joten voit siirtyä nollasta toimivaan taustajärjestelmään minuuteissa ilman erillisten palveluiden käynnistämistä.
PocketBasen itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää kaikki käyttäjätiedot ja sovellustiedot hallinnassasi, poistaa pyyntökohtaiset pilvipohjaiset BaaS-maksut ja antaa sinulle pysyvän, aina valmiin palvelimen ennustettavilla kustannuksilla sovelluksesi skaalautuessa.
PocketBase – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen tietokanta
SQLite-pohjaiset kokoelmat automaattisten REST- ja WebSocket-rajapintojen kanssa mahdollistavat reaaliaikaisten datamuutosten tilaamisen kirjoittamatta yhtään riviä taustakoodia.
Sisäänrakennettu todennus
Sähköposti- ja salasanakirjautuminen sekä OAuth2-palveluntarjoajat (Google, GitHub ja muut) ovat valmiiksi määritettyjä, mikä poistaa tarpeen erilliselle identiteettipalvelulle.
Tiedostotallennus
Lataa ja jaa tiedostoja suoraan PocketBasen kautta automaattisella kuvankoon muuttamisella, tai yhdistä S3-yhteensopiva tallennustila skaalautuvaa ulkoista tallennustilaa varten.
Järjestelmänvalvojan hallintapaneeli
Sisäänrakennettu verkkokäyttöliittymä antaa sinun hallita kokoelmia, selata tietueita, määrittää todennuspalveluntarjoajia ja seurata toimintaa kirjoittamatta tietokantakyselyitä.
JavaScript-koukut
Lisää mukautettua validointia, liiketoimintalogiikkaa ja API-reittilaajennuksia JavaScriptillä – uudelleenkääntämistä ei tarvita, muutokset astuvat voimaan välittömästi.
PocketBase – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.