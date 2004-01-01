Asenna Movary yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity elokuvien katseluhistorian seuranta Plex-, Jellyfin-, Emby- ja Trakt-skroblauksella sekä monipuolisilla tilastoilla.
Movary – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Movary – mitä sillä voi rakentaa?
Movary on ilmainen, avoimen lähdekoodin verkkosovellus, joka on rakennettu erityisesti elokuvanharrastajille, jotka haluavat täyden omistusoikeuden katseluhistoriaansa. Se hakee metatietoja The Movie Database -palvelusta ja IMDb:stä, seuraa jokaista toistoa aikaleimojen ja arvioiden kanssa ja näyttää syvällisiä tilastoja näyttelijöistä, ohjaajista, genreistä, kielistä ja vuosikymmenistä, jotka muokkaavat makuasi.
Movaryn itseisännöinti VPS:llä pitää katseluhistoriasi yksityisenä ja siirrettävänä, tuonnilla Traktista, Letterboxdista ja Netflixistä, sekä automaattisella scrobblauksella Plexistä, Jellyfinistä, Embystä ja Kodista. Toisin kuin kaupallisissa seurantapalveluissa, tässä ei ole mainosten kohdentamista, käyttäjäkohtaista hinnoittelua, eikä katselutietosi koskaan poistu palvelimeltasi.
Movary – tärkeimmät ominaisuudet
Plex ja Jellyfin -scrobbling
Kirjaa automaattisesti kaikki Plexissä, Jellyfinissä, Embyssä tai Kodissa katsotut elokuvat ilman toistojen manuaalista merkitsemistä.
Yksityiskohtaiset katselutilastot
Näe suosikkinäyttelijäsi, ohjaajasi, genresi, kielesi ja vuosikymmenesi kaavioiden avulla, jotka visualisoivat, miten makusi kehittyy ajan myötä.
Trakt- ja Letterboxd-tuonti
Tuo olemassa oleva katseluhistoria Traktista, Letterboxdista tai Netflixistä heti alusta alkaen sen sijaan, että aloittaisit tyhjästä.
Arvostelut ja henkilökohtaiset muistiinpanot
Arvioi jokainen elokuva henkilökohtaisilla pisteillä ja muistiinpanoilla rakentaaksesi uudelleen kuvan jo näkemistäsi elokuvista.
Asennettava verkkosovellus
Asenna Movary progressiivisena verkkosovelluksena puhelimiin ja tietokoneisiin natiivin tuntuman saavuttamiseksi ilman sovelluskauppaa.
Monikäyttäjätuki
Jaa yksi palvelin ystävien tai perheen kanssa pitäen jokaisen profiilin, omine katselulistoineen, arvioineen ja tilastoineen, täysin eristettynä.
Movary – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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