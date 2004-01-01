Movary on ilmainen, avoimen lähdekoodin verkkosovellus, joka on rakennettu erityisesti elokuvanharrastajille, jotka haluavat täyden omistusoikeuden katseluhistoriaansa. Se hakee metatietoja The Movie Database -palvelusta ja IMDb:stä, seuraa jokaista toistoa aikaleimojen ja arvioiden kanssa ja näyttää syvällisiä tilastoja näyttelijöistä, ohjaajista, genreistä, kielistä ja vuosikymmenistä, jotka muokkaavat makuasi.

Movaryn itseisännöinti VPS:llä pitää katseluhistoriasi yksityisenä ja siirrettävänä, tuonnilla Traktista, Letterboxdista ja Netflixistä, sekä automaattisella scrobblauksella Plexistä, Jellyfinistä, Embystä ja Kodista. Toisin kuin kaupallisissa seurantapalveluissa, tässä ei ole mainosten kohdentamista, käyttäjäkohtaista hinnoittelua, eikä katselutietosi koskaan poistu palvelimeltasi.