Photofield on avoimen lähdekoodin yksittäinen binäärikuvagalleria, joka on rakennettu yhden pakkomielteen ympärille: nopeuden. Sen sijaan, että se sivuttaisi kuvia pieniksi pikkukuviksi, se renderöi tuhansia kuvia kerralla jatkuvalle zoomattavalle kankaalle, lataamalla asteittain korkeamman resoluution ruutuja panoroidessasi ja nipistellessäsi. Tulos tuntuu lähempänä työpöydän kuvankatseluohjelmaa kuin tyypillistä verkkogalleriaa.

Photofieldin itseisännöinti VPS:lläsi pitää alkuperäiset valokuvat ja niiden EXIF-metatiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa SaaS-kuvapalvelun sijaan. Lähdehakemisto on liitetty vain luku -tilassa, joten galleria ei voi koskaan muokata tai poistaa alkuperäisiä, mikä tekee siitä turvallisen ja ei-invasiivisen käyttöliittymän olemassa olevalle arkistolle, joka on synkronoitu rsyncin, SCP:n tai Syncthingin kautta.