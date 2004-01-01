Asenna Photofield yhden napsautuksen asennuksena.
Nopeuteen keskittyvä itse isännöity valokuvagalleria, joka renderöi tuhansia kuvia sulavalla zoomattavalla aikajanalla.
Photofield – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Photofield – mitä sillä voi rakentaa?
Photofield on avoimen lähdekoodin yksittäinen binäärikuvagalleria, joka on rakennettu yhden pakkomielteen ympärille: nopeuden. Sen sijaan, että se sivuttaisi kuvia pieniksi pikkukuviksi, se renderöi tuhansia kuvia kerralla jatkuvalle zoomattavalle kankaalle, lataamalla asteittain korkeamman resoluution ruutuja panoroidessasi ja nipistellessäsi. Tulos tuntuu lähempänä työpöydän kuvankatseluohjelmaa kuin tyypillistä verkkogalleriaa.
Photofieldin itseisännöinti VPS:lläsi pitää alkuperäiset valokuvat ja niiden EXIF-metatiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa SaaS-kuvapalvelun sijaan. Lähdehakemisto on liitetty vain luku -tilassa, joten galleria ei voi koskaan muokata tai poistaa alkuperäisiä, mikä tekee siitä turvallisen ja ei-invasiivisen käyttöliittymän olemassa olevalle arkistolle, joka on synkronoitu rsyncin, SCP:n tai Syncthingin kautta.
Photofield – tärkeimmät ominaisuudet
Zoomattava aikajana
Panoroi ja nipistä kymmenien tuhansien valokuvien läpi yhdellä jatkuvalla kankaalla moniresoluutioisen ruutuvirtauksen avulla.
Yhden binäärin käyttöönotto
Yksi Go-binääri upottaa käyttöliittymän, maantieteellisen sijainnin tietokannan ja indeksoijan, joten säiliö käynnistyy sekunneissa ilman ulkoista tietokantapalvelua.
Vain luku -kirjasto
Kuvahakemisto on liitetty vain luku -tilassa, joten galleria ei voi koskaan muokata, nimetä uudelleen tai poistaa alkuperäisiä tiedostoja indeksoinnin aikana.
Paikallinen käänteinen geokoodaus
Mukana toimitettu paikannustietokanta muuntaa EXIF GPS -koordinaatit paikannimiksi täysin offline-tilassa, ilman kolmannen osapuolen kartta-API-kutsuja.
Nopea indeksointi
Indeksoija skannaa uusia kuvia tuhansia tiedostoja sekunnissa SSD-levyiltä ja päivittää galleriaa asteittain estämättä selaamista.
Valinnainen AI-haku
Yhdistä ulkoinen Photofield AI -isäntä ottaaksesi käyttöön semanttisen kuvahaun ja kasvojentunnistuksen koko kokoelmassa.
Photofield – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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