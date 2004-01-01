LimeSurvey on johtava avoimen lähdekoodin kyselyalusta, jonka avulla tutkijat, yritykset ja instituutiot voivat luoda ammattimaisia verkkokyselyitä. Se tukee yli 80 kieltä, edistynyttä haarautuvaa logiikkaa, osallistujien hallintaa ja kattavia tiedonvientivaihtoehtoja, kuten SPSS- ja Excel-muotoja.

Laajojen kysymystyyppien, mukautettavien teemojen ja laajennusarkkitehtuurinsa ansiosta LimeSurvey tarjoaa yritystason kyselyominaisuudet ilman tilausmaksuja. Tämä malli sisältää MariaDB:n luotettavaan tiedontallennukseen, Redisin nopeaan istunnonhallintaan ja Traefik HTTPS -reitityksen turvallisiin kyselyjen lähetyksiin.