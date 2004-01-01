Asenna LimeSurvey yhdellä napsautuksella.
Ammattimainen verkkokyselyalusta kyselylomakkeiden luomiseen ja tiedon keräämiseen.
LimeSurvey – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LimeSurvey – mitä sillä voi rakentaa?
LimeSurvey on johtava avoimen lähdekoodin kyselyalusta, jonka avulla tutkijat, yritykset ja instituutiot voivat luoda ammattimaisia verkkokyselyitä. Se tukee yli 80 kieltä, edistynyttä haarautuvaa logiikkaa, osallistujien hallintaa ja kattavia tiedonvientivaihtoehtoja, kuten SPSS- ja Excel-muotoja.
Laajojen kysymystyyppien, mukautettavien teemojen ja laajennusarkkitehtuurinsa ansiosta LimeSurvey tarjoaa yritystason kyselyominaisuudet ilman tilausmaksuja. Tämä malli sisältää MariaDB:n luotettavaan tiedontallennukseen, Redisin nopeaan istunnonhallintaan ja Traefik HTTPS -reitityksen turvallisiin kyselyjen lähetyksiin.
LimeSurvey – tärkeimmät ominaisuudet
Edistyneet kysymystyypit
Valitse yli 28 kysymystyypistä, mukaan lukien matriisi-, järjestys-, tiedostonlataus- ja yhtälöpohjaiset kysymykset, mihin tahansa kyselyskenaarioon.
Haaroittuva logiikka
Luo dynaamisia kyselyitä, jotka näyttävät tai piilottavat kysymyksiä aiempien vastausten perusteella käyttämällä tehokasta lausekehallintaa.
Monikieliset kyselyt
Luo kyselyitä yli 80 kielellä automaattisella oikealta vasemmalle -tekstin tuella aidosti globaaliin tiedonkeruuseen.
Tietojen vienti ja analyysi
Vie tulokset SPSS-, R-, Excel- ja CSV-muotoihin sisäänrakennetuilla tilasto-, kaavio- ja ristitaulukointityökaluilla.
Osallistujien hallinta
Seuraa vastaajia tunnukseen perustuvalla pääsyllä, lähetä muistutuksia ja hallitse kiintiöitä tarkan kyselyhallinnan varmistamiseksi.
LimeSurvey – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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