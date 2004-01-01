Web-Check on avoimen lähdekoodin OSINT- ja verkkosivustoanalyysityökalu, joka kokoaa tietoa yli 50 moduulista yhdeksi verkkotunnusraportiksi. Syötä mikä tahansa URL-osoite nähdäksesi välittömästi DNS-tietueet, SSL-varmenteen tiedot, avoimet portit, HTTP-suojausotsakkeet, teknologian sormenjäljet, WHOIS-tiedot ja sähköpostin suojausasetukset.

Web-Checkin itseisännöinti VPS:llä antaa tietoturvatiimeille ja kehittäjille yksityisen analyysityökalun ilman julkisten instanssien asettamia nopeusrajoituksia tai käyttörajoituksia. Se on hyödyllinen ennen käyttöönottoa tehtävissä tietoturvatarkastuksissa, kilpailijatutkimuksessa, tunkeutumistestauksen tiedustelussa ja oman infrastruktuurin oikean konfiguroinnin varmistamisessa.