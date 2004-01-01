Ota Castopod käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin podcast-alusta, jossa on analytiikka, sosiaaliset ominaisuudet ja sisäänrakennetut kaupallistamistyökalut.
Castopod – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Castopod – mitä sillä voi rakentaa?
Castopod on kattava avoimen lähdekoodin podcast-hosting-alusta, joka on rakennettu sisällöntuottajille, jotka haluavat ammattimaisia julkaisumahdollisuuksia turvautumatta kolmannen osapuolen hosting-palveluihin. Se hoitaa jaksojen hallinnan, automaattisen RSS-syötteen luonnin jakelua varten kaikille suurille alustoille, yksityiskohtaisen kuuntelija-analytiikan ja ActivityPub-integraation hajautettua sosiaalista verkostoitumista varten — kaikki yhdessä itse isännöidyssä paketissa.
Podcastin isännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että omistat yleisösi tiedot, vältät latauskohtaiset kaistanleveysmaksut ja säilytät täyden hallinnan sisällön jakelusta ja kaupallistamisesta ilman alustariippuvuutta.
Castopod – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen RSS-jakelu
Luo ja ylläpitää podcastisi RSS-syötteen automaattisesti pitäen ohjelmasi saatavilla Spotifyssa, Apple Podcasteissa ja kaikissa suurimmissa hakemistoissa.
Kuuntelijanalytiikka
Yksityiskohtaiset lataustilastot, demografiset tiedot ja sitoutumismittarit antavat sinulle yleisön ymmärryksen, jota tarvitaan ohjelmasi strategiseen kasvattamiseen.
Sisäänrakennettu kaupallistaminen
Premium-tilaukset ja kuuntelijatukitoiminnot antavat sinun rakentaa kestävän podcast-liiketoiminnan suoraan omalla infrastruktuurillasi.
ActivityPub-integraatio
Yhdistä Fediverseen, jotta hajautettujen sosiaalisten alustojen kuuntelijat voivat seurata, kommentoida ja olla vuorovaikutuksessa poistumatta haluamastaan sovelluksesta.
Usean käyttäjän yhteistyö
Roolipohjaiset käyttöoikeudet antavat tiimeille mahdollisuuden hallita jaksoja, analytiikkaa ja julkaisua useissa podcast-sarjoissa yhdeltä hallintapaneelilta.
Castopod – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.