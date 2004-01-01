Asenna Fireshare yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity videoiden ja kuvien jakamisalusta pelileikkeille ainutlaatuisilla jaettavilla linkeillä ja salasanasuojatulla pääsyllä.
Fireshare – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.
Fireshare – mitä sillä voi rakentaa?
Fireshare on itsehostattu medianjakelualusta, joka on suunniteltu pelileikkeiden, videoiden ja kuvien jakamiseen yksilöllisten, kohteittain jaettavien linkkien kautta. Lataa tallenteesi kerran ja jaa ne yksitellen ystävien kanssa tai julkisesti – jokainen leike saa oman URL-osoitteensa, ja osittain yksityisinä pidettäville kohteille on valinnainen salasanasuojaus.
Toisin kuin pilvivideopalvelut, Fireshare toimii kokonaan omalla VPS-palvelimellasi ilman latausrajoituksia, vesileimoja ja ilman, että katsojilta vaaditaan tiliä. Sisältö on järjestetty pelien mukaan, selattavissa julkisen tai yksityisen syötteen kautta ja tilattavissa RSS:n avulla – antaen yleisöllesi kunnollisen kodin videosisällöllesi lähettämättä heitä kolmannen osapuolen alustalle.
Fireshare – tärkeimmät ominaisuudet
Leikekohtaiset jaettavat linkit
Jokainen video ja kuva saa yksilöllisen julkisen URL-osoitteen, jonka voit jakaa suoraan — ei pakollista tilin luomista tai alustan uudelleenohjausta katsojille.
Salasanasuojattu jakaminen
Lukitse yksittäiset leikkeet tai koko syötteesi salasanalla, jotta voit hallita tarkasti, kuka voi nähdä sisältöäsi.
Pelipohjainen organisaatio
Merkitse ja selaa sisältöä pelin nimen mukaan, pitäen leikkeesi järjestyksessä ja helpottaen katsojien löytää materiaalia tietystä pelistä.
RSS-syötteen tuki
Fireshare luo RSS-syötteitä, jotta seuraajat voivat tilata ja saada ilmoituksia aina, kun julkaiset uusia leikkeitä tai kuvia.
Sisäänrakennettu videotranskoodaus
Suoritinpohjainen transkoodaus käsittelee lataukset automaattisesti verkkokäyttöön optimoituihin muotoihin, jotta leikkeet toistuvat sujuvasti missä tahansa selaimessa ilman manuaalista muuntamista.
Fireshare – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Suositeltu palvelinsijainti:
Tarkistetaan...
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
30 päivän tyytyväisyystakuu
Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.
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