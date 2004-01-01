Fireshare on itsehostattu medianjakelualusta, joka on suunniteltu pelileikkeiden, videoiden ja kuvien jakamiseen yksilöllisten, kohteittain jaettavien linkkien kautta. Lataa tallenteesi kerran ja jaa ne yksitellen ystävien kanssa tai julkisesti – jokainen leike saa oman URL-osoitteensa, ja osittain yksityisinä pidettäville kohteille on valinnainen salasanasuojaus.

Toisin kuin pilvivideopalvelut, Fireshare toimii kokonaan omalla VPS-palvelimellasi ilman latausrajoituksia, vesileimoja ja ilman, että katsojilta vaaditaan tiliä. Sisältö on järjestetty pelien mukaan, selattavissa julkisen tai yksityisen syötteen kautta ja tilattavissa RSS:n avulla – antaen yleisöllesi kunnollisen kodin videosisällöllesi lähettämättä heitä kolmannen osapuolen alustalle.