Lemmy on ilmainen, avoimen lähdekoodin federoitu linkkien kerääjä ja keskustelualusta — ajattele Redditiä, mutta jokainen palvelin on yhteisönsä itsenäisesti ylläpitämä, ja kaikki palvelimet yhdistyvät ActivityPub-protokollan kautta, jotta käyttäjät voivat tilata yhteisöjä Fediversumissa. Rustilla rakennettu matalan resurssinkäytön ja korkean samanaikaisuuden vuoksi, Lemmy tarjoaa ketjutettuja kommentteja, äänestykseen perustuvan järjestyksen, mukautetun yhteisön moderoinnin, useita lajittelualgoritmeja ja hiotun verkkokäyttöliittymän.

Lemmyn itseisännöinti VPS:lläsi antaa yhteisöjen järjestäjille, harrastusryhmille ja kapeille intresseille mahdollisuuden pyörittää omaa foorumiaan ilman mainostuloihin perustuvia ansaintamalleja, algoritmisia syötteen manipulointeja tai tietojen keräämistä keskitetyltä alustalta. Mukana tuleva PostgreSQL ja pict-rs-kuvien isännöinti pitävät kaiken infrastruktuurisi sisällä.