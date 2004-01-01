Asenna Lemmy yhden napsautuksen asennuksella.
Liittoutunut linkkien kokoaja- ja keskustelualusta, joka antaa yhteisöjen ylläpitää itsenäisiä foorumeita, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ActivityPub Fediversen kautta.
Lemmy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Lemmy – mitä sillä voi rakentaa?
Lemmy on ilmainen, avoimen lähdekoodin federoitu linkkien kerääjä ja keskustelualusta — ajattele Redditiä, mutta jokainen palvelin on yhteisönsä itsenäisesti ylläpitämä, ja kaikki palvelimet yhdistyvät ActivityPub-protokollan kautta, jotta käyttäjät voivat tilata yhteisöjä Fediversumissa. Rustilla rakennettu matalan resurssinkäytön ja korkean samanaikaisuuden vuoksi, Lemmy tarjoaa ketjutettuja kommentteja, äänestykseen perustuvan järjestyksen, mukautetun yhteisön moderoinnin, useita lajittelualgoritmeja ja hiotun verkkokäyttöliittymän.
Lemmyn itseisännöinti VPS:lläsi antaa yhteisöjen järjestäjille, harrastusryhmille ja kapeille intresseille mahdollisuuden pyörittää omaa foorumiaan ilman mainostuloihin perustuvia ansaintamalleja, algoritmisia syötteen manipulointeja tai tietojen keräämistä keskitetyltä alustalta. Mukana tuleva PostgreSQL ja pict-rs-kuvien isännöinti pitävät kaiken infrastruktuurisi sisällä.
Lemmy – tärkeimmät ominaisuudet
Federoidut yhteisöt
Minkä tahansa Lemmy-instanssin käyttäjät voivat tilata yhteisöjä palvelimellasi, ja käyttäjäsi voivat tilata yhteisöjä mistä tahansa Fediversumista.
Ketjutetut kommentit ja äänestys
Tuttu Reddit-tyylinen ketjutettu keskustelu ylös- ja alasäänestyksellä, useilla lajittelualgoritmeilla (kuuma, paras, uusi, kiistanalainen) ja äärettömällä ketjutuskerrosten syvyydellä.
Yhteisökohtainen moderointi
Jokaisella yhteisöllä on omat moderaattorinsa, joilla on yksityiskohtaiset oikeudet, mukautetut säännöt ja oma moderaattoriloki läpinäkyvyyden varmistamiseksi.
Sisäänrakennettu kuvan isännöinti
Mukana toimitettu pict-rs-palvelin antaa käyttäjien ladata kuvia ja videoita suoraan omaan instanssiisi ilman ulkoista CDN:ää tai kolmannen osapuolen palveluita.
Roskapostinesto-ominaisuudet
CAPTCHA rekisteröitymisen yhteydessä, pyyntöjen rajoitus, koko instanssin laajuiset sallittujen ja estettyjen listat sekä konfiguroitavat rekisteröintisovellukset pitävät roskapostin ja väärinkäytökset hallittavina.
Mobiilisovellukset
Useat iOS- ja Android-sovellukset yhdistyvät mihin tahansa Lemmy-instanssiin, joten käyttäjät voivat selata ja julkaista sisältöä millä tahansa haluamallaan mobiilisovelluksella.
Lemmy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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