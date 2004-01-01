Asenna Artalk yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt itse isännöity kommenttijärjestelmä Go-taustaohjelmalla ja 40 kt:n JavaScript-widgetillä, joka upotetaan mille tahansa verkkosivustolle.
Artalk – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Artalk – mitä sillä voi rakentaa?
Artalk on itse isännöity kommenttijärjestelmä, joka koostuu tehokkaasta Go-palvelimesta ja minimaalisesta puhtaasta JavaScript-widgetistä, jonka voi upottaa mille tahansa verkkosivustolle tai blogiin yhdellä skriptitunnisteella. Toisin kuin pilvipohjaiset kommenttialustat, Artalk säilyttää kaikki kommentit, käyttäjätiedot ja moderointihistorian hallitsemassasi infrastruktuurissa — ei kolmannen osapuolen pääsyä, ei tiedonkeruuta eikä tilausmaksuja.
Taustaohjelma tukee SQLiteä suoraan paketista, ja valinnainen siirto MySQL:ään tai PostgreSQL:ään on mahdollista liikenteen kasvaessa. Mukana ovat moderointityökalut, sähköposti-ilmoitukset, sosiaalinen kirjautuminen, roskapostisuodatus, CAPTCHA ja täysi hallintapaneelin sivupalkki. Itseisännöinti VPS:llä tarkoittaa, että kommenttitietosi noudattavat omia säilytys- ja tietosuojakäytäntöjäsi, eivät alustan käyttöehtoja.
Artalk – tärkeimmät ominaisuudet
Upota mille tahansa sivustolle
Yksi 40 KB:n JavaScript-katkelma yhdistää minkä tahansa verkkosivuston tai staattisen blogin Artalk-instanssiisi – ilman kehysriippuvuuksia tai rakennusvaihetta.
Monisivustohallinta
Yksi Artalk-instanssi hallinnoi kommentteja useilla sivustoilla, joilla on erilliset järjestelmänvalvojan tilit, moderointijonot ja sivustokohtaiset ilmoitusasetukset.
Roskaposti ja CAPTCHA
Sisäänrakennetut Akismet-, Tencent- ja Aliyun-roskapostisuodatusintegraatiot sekä kuva-, liuku-, reCAPTCHA-, hCaptcha- ja Turnstile CAPTCHA -vaihtoehdot suojaavat kommenttiosioita boteilta.
Sosiaalinen kirjautuminen
Kommentoijat tunnistautuvat GitHubin, Googlen, Discordin ja 20 muun OAuth-palveluntarjoajan kautta, mikä vähentää kitkaa ja yhdistää kommentit todellisiin henkilöllisyyksiin.
Ylläpitäjän sivupalkki
Sisäänrakennetun sivupalkin avulla sivuston ylläpitäjät voivat tarkastella, hyväksyä, kiinnittää ja poistaa kommentteja, hallita käyttäjiä ja tarkastella sivun tilastoja poistumatta kommentointikäyttöliittymästä.
Artalk – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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