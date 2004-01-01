Bichon on Rustilla kirjoitettu avoimen lähdekoodin sähköpostin arkistointipalvelin. Se yhdistää IMAP-tileihin, lataa viestejä asteittain UID-pohjaisen synkronoinnin avulla, rakentaa Tantivy-kokotekstihakuindeksin ja tarjoaa selkeän REST-rajapinnan upotetulla verkkokäyttöliittymällä arkistoitujen sähköpostien hakuun, selaamiseen ja vientiin.

Bichonin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää jokaisen arkistoidun viestin, liitteen ja tunnuksen hallitsemassasi infrastruktuurissa. Tilitiedot salataan levossa AES-256-GCM:llä, OAuth 2.0 -tunnukset päivitetään automaattisesti, ja useita postilaatikoita ladataan samanaikaisesti — mikä tekee Bichonista nopean, yksityisen vaihtoehdon kaupallisille sähköpostin arkistointipalveluille ilman postilaatikkokohtaisia maksuja.