Asenna Bichon yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity Rust-sähköpostin arkistoija IMAP-, OAuth2- ja kokotekstihaulla pitkäaikaiseen postilaatikon säilytykseen.
Bichon – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Bichon – mitä sillä voi rakentaa?
Bichon on Rustilla kirjoitettu avoimen lähdekoodin sähköpostin arkistointipalvelin. Se yhdistää IMAP-tileihin, lataa viestejä asteittain UID-pohjaisen synkronoinnin avulla, rakentaa Tantivy-kokotekstihakuindeksin ja tarjoaa selkeän REST-rajapinnan upotetulla verkkokäyttöliittymällä arkistoitujen sähköpostien hakuun, selaamiseen ja vientiin.
Bichonin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää jokaisen arkistoidun viestin, liitteen ja tunnuksen hallitsemassasi infrastruktuurissa. Tilitiedot salataan levossa AES-256-GCM:llä, OAuth 2.0 -tunnukset päivitetään automaattisesti, ja useita postilaatikoita ladataan samanaikaisesti — mikä tekee Bichonista nopean, yksityisen vaihtoehdon kaupallisille sähköpostin arkistointipalveluille ilman postilaatikkokohtaisia maksuja.
Bichon – tärkeimmät ominaisuudet
Koko tekstin haku
Tantivy-pohjainen indeksointi viestien sisällöstä, otsikoista ja liitteistä tuottaa tuloksia millisekunneissa fasetoitujen suodattimien ja ketjujen ryhmittelyn avulla.
IMAP- ja OAuth2-synkronointi
Yhdistää mihin tahansa IMAP-palvelimeen salasana- (PLAIN/LOGIN) tai OAuth 2.0 (XOAUTH2) -todennuksella, automaattisella tunnuksen päivityksellä Gmail- ja Microsoft-tileille.
Lisäävä arkistointi
UID-pohjainen inkrementaalinen synkronointi lataa jokaisella kierroksella vain uudet viestit, pitäen kaistanleveyden ja tallennustilan käytön alhaisena useissa samanaikaisissa postilaatikoissa.
Salatut tunnistetiedot
Kaikki IMAP- ja OAuth-tunnistetiedot salataan levossa AES-256-GCM-salauksella käyttäen käyttöönoton yhteydessä asetetusta salaussalasanasta johdettua avainta.
Monikäyttäjä-RBAC
Roolipohjainen pääsynhallinta antaa sinun myöntää tilitason käyttöoikeuksia lisäkäyttäjille jaettuihin arkistoihin, ja siihen sisältyy täydellinen pääsytoimintojen tarkastusloki.
Bichon – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.