Asenna Baikal yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt itse ylläpidetty CalDAV- ja CardDAV-palvelin kalentereiden, tehtävien ja yhteystietojen synkronointiin kaikilla laitteilla.
Baikal – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Baikal – mitä sillä voi rakentaa?
Baikal on kevyt, itse ylläpidettävä CalDAV- ja CardDAV-palvelin, joka on rakennettu tunnetun sabre/dav PHP-kirjaston päälle. Se tarjoaa yksityisen tallennustilan kalentereille, tapahtumille, tehtäville ja yhteystiedoille, jotka synkronoituvat iOS:ään, macOS:ään, Androidiin, Thunderbirdiin, Outlookiin ja mihin tahansa muuhun asiakasohjelmaan, joka tukee standardeja CalDAV- ja CardDAV-protokollia.
Baikalin itseisännöinti omalla virtuaalipalvelimellasi pitää henkilökohtaiset ja tiimin aikataulutiedot omassa infrastruktuurissasi kolmannen osapuolen kalenteripalvelun sijaan. Sen jalanjälki on tarkoituksella pieni – yksi PHP-kontti, jonka taustalla on SQLite tai MySQL – joten se sopii mukavasti pienelle virtuaalipalvelimelle tukien samalla useita käyttäjiä, jaettuja osoitekirjoja ja yksityiskohtaista pääsynhallintaa sisäänrakennetun hallintakäyttöliittymän kautta.
Baikal – tärkeimmät ominaisuudet
CalDAV ja CardDAV
Standardien mukainen kalenteri- ja yhteystietojen synkronointi iOS:n, macOS:n, Androidin, Thunderbirdin, Outlookin, DAVx5:n ja minkä tahansa muun CalDAV/CardDAV-asiakasohjelman kanssa.
Monen käyttäjän tilit
Luo erilliset käyttäjätilit omine kalentereineen, tehtävineen ja osoitekirjoineen, joita kaikkia hallitaan yhdestä järjestelmänvalvojan verkkokäyttöliittymästä.
Jaetut kokoelmat
Jaa tietyt kalenterit tai osoitekirjat muiden saman instanssin käyttäjien kanssa tiimin aikataulutusta ja yhteystietojen synkronointia varten.
Kevyt jalanjälki
Yksi PHP-kontti, joka pyörittää sabre/dav-ohjelmistoa SQLite- tai MySQL-tietokannassa — riittävän pieni pyörimään muiden itse isännöityjen palveluiden rinnalla vaatimattomalla VPS:llä.
Hallintaverkkokäyttöliittymä
Hallitse käyttäjiä, kalentereita, osoitekirjoja ja palvelimen perusasetuksia sisäänrakennetusta selainpohjaisesta hallintapaneelista sen sijaan, että muokkaisit asetustiedostoja.
Baikal – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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