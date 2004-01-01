Baikal on kevyt, itse ylläpidettävä CalDAV- ja CardDAV-palvelin, joka on rakennettu tunnetun sabre/dav PHP-kirjaston päälle. Se tarjoaa yksityisen tallennustilan kalentereille, tapahtumille, tehtäville ja yhteystiedoille, jotka synkronoituvat iOS:ään, macOS:ään, Androidiin, Thunderbirdiin, Outlookiin ja mihin tahansa muuhun asiakasohjelmaan, joka tukee standardeja CalDAV- ja CardDAV-protokollia.

Baikalin itseisännöinti omalla virtuaalipalvelimellasi pitää henkilökohtaiset ja tiimin aikataulutiedot omassa infrastruktuurissasi kolmannen osapuolen kalenteripalvelun sijaan. Sen jalanjälki on tarkoituksella pieni – yksi PHP-kontti, jonka taustalla on SQLite tai MySQL – joten se sopii mukavasti pienelle virtuaalipalvelimelle tukien samalla useita käyttäjiä, jaettuja osoitekirjoja ja yksityiskohtaista pääsynhallintaa sisäänrakennetun hallintakäyttöliittymän kautta.