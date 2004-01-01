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Kevyt itse ylläpidetty CalDAV- ja CardDAV-palvelin kalentereiden, tehtävien ja yhteystietojen synkronointiin kaikilla laitteilla.

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AI:n hallinnoima VPS
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200 Gt NVMe-levytilaa
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32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
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Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
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Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Baikal – mitä sillä voi rakentaa?

Baikal on kevyt, itse ylläpidettävä CalDAV- ja CardDAV-palvelin, joka on rakennettu tunnetun sabre/dav PHP-kirjaston päälle. Se tarjoaa yksityisen tallennustilan kalentereille, tapahtumille, tehtäville ja yhteystiedoille, jotka synkronoituvat iOS:ään, macOS:ään, Androidiin, Thunderbirdiin, Outlookiin ja mihin tahansa muuhun asiakasohjelmaan, joka tukee standardeja CalDAV- ja CardDAV-protokollia.

Baikalin itseisännöinti omalla virtuaalipalvelimellasi pitää henkilökohtaiset ja tiimin aikataulutiedot omassa infrastruktuurissasi kolmannen osapuolen kalenteripalvelun sijaan. Sen jalanjälki on tarkoituksella pieni – yksi PHP-kontti, jonka taustalla on SQLite tai MySQL – joten se sopii mukavasti pienelle virtuaalipalvelimelle tukien samalla useita käyttäjiä, jaettuja osoitekirjoja ja yksityiskohtaista pääsynhallintaa sisäänrakennetun hallintakäyttöliittymän kautta.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Baikal – tärkeimmät ominaisuudet

CalDAV ja CardDAV

Standardien mukainen kalenteri- ja yhteystietojen synkronointi iOS:n, macOS:n, Androidin, Thunderbirdin, Outlookin, DAVx5:n ja minkä tahansa muun CalDAV/CardDAV-asiakasohjelman kanssa.

Monen käyttäjän tilit

Luo erilliset käyttäjätilit omine kalentereineen, tehtävineen ja osoitekirjoineen, joita kaikkia hallitaan yhdestä järjestelmänvalvojan verkkokäyttöliittymästä.

Jaetut kokoelmat

Jaa tietyt kalenterit tai osoitekirjat muiden saman instanssin käyttäjien kanssa tiimin aikataulutusta ja yhteystietojen synkronointia varten.

Kevyt jalanjälki

Yksi PHP-kontti, joka pyörittää sabre/dav-ohjelmistoa SQLite- tai MySQL-tietokannassa — riittävän pieni pyörimään muiden itse isännöityjen palveluiden rinnalla vaatimattomalla VPS:llä.

Hallintaverkkokäyttöliittymä

Hallitse käyttäjiä, kalentereita, osoitekirjoja ja palvelimen perusasetuksia sisäänrakennetusta selainpohjaisesta hallintapaneelista sen sijaan, että muokkaisit asetustiedostoja.

Baikal – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

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