Apache Answer on avoimen lähdekoodin Q&A-alusta, joka on rakennettu Go:lla ja Reactilla. Se on suunniteltu auttamaan tiimejä ja yhteisöjä jakamaan tietoa hakukelpoisen, organisoidun kysymys-vastaus-käyttöliittymän kautta. Toisin kuin yleiset foorumit, jokainen elementti – tunnisteet, maine, moderointityökalut ja laajennusjärjestelmä – on tarkoitettu rakenteellisen tiedon keräämiseen ja hakuun.

Apache Answerin itseisännöinti pitää organisaatiosi sisäisen tiedon omassa infrastruktuurissasi, vapaana käyttäjäkohtaisista lisenssikustannuksista ja kolmannen osapuolen tiedonsaannista. Yhteisösi kasvaessa hallitset kokoonpanoa, integraatioita ja skaalausta ilman, että SaaS-palveluntarjoajan ominaisuuskartta tai hinnoittelutasot rajoittavat sinua.