Asenna Apache Answer yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin Q&A-alusta tiimin tietopankkien, ohjekeskusten ja yhteisöfoorumien rakentamiseen.
Apache Answer – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache Answer – mitä sillä voi rakentaa?
Apache Answer on avoimen lähdekoodin Q&A-alusta, joka on rakennettu Go:lla ja Reactilla. Se on suunniteltu auttamaan tiimejä ja yhteisöjä jakamaan tietoa hakukelpoisen, organisoidun kysymys-vastaus-käyttöliittymän kautta. Toisin kuin yleiset foorumit, jokainen elementti – tunnisteet, maine, moderointityökalut ja laajennusjärjestelmä – on tarkoitettu rakenteellisen tiedon keräämiseen ja hakuun.
Apache Answerin itseisännöinti pitää organisaatiosi sisäisen tiedon omassa infrastruktuurissasi, vapaana käyttäjäkohtaisista lisenssikustannuksista ja kolmannen osapuolen tiedonsaannista. Yhteisösi kasvaessa hallitset kokoonpanoa, integraatioita ja skaalausta ilman, että SaaS-palveluntarjoajan ominaisuuskartta tai hinnoittelutasot rajoittavat sinua.
Apache Answer – tärkeimmät ominaisuudet
Jäsennelty kysymys- ja vastausliittymä
Tarkoitukseen suunniteltu kysymys-vastaus-asettelu, jossa on rikkaan tekstin muokkaus ja Markdown-tuki, helpottaa selkeiden kysymysten ja yksityiskohtaisten vastausten kirjoittamista verrattuna yleiskäyttöiseen foorumiohjelmistoon.
Tunnisteet ja haku
Järjestä sisältö kattavalla merkintäjärjestelmällä ja kehittyneellä hakusuodattimella, jotta tiimin jäsenet voivat löytää relevantteja vastauksia ilman, että heidän tarvitsee selata aiheeseen liittymättömiä keskusteluja.
Maineikkuus ja pelillistäminen
Maine-pisteet, merkit ja käyttäjien sijoitukset kannustavat aktiiviseen osallistumiseen ja nostavat esiin luotettavimmat osallistujat, parantaen yleistä tiedon laatua ajan myötä.
Liitännäisjärjestelmä
Laajenna toiminnallisuutta ja integroi ulkoisiin työkaluihin sisäänrakennetun liitännäisarkkitehtuurin avulla, mukauttaen alustan tiimisi olemassa oleviin työnkulkuihin ilman räätälöityä kehitystä.
Monikielinen tuki
Tue kansainvälisiä tiimejä ja yhteisöjä sisäänrakennetuilla monikielisillä ominaisuuksilla poistaen kielimuurit yhteistyöhön perustuvasta tiedonjaosta.
Apache Answer – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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