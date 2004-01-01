BunkerM pakkaa Eclipse Mosquitton täydellisen hallintapaneelin kanssa yhteen konttiin, joten saat tuotantovalmiin MQTT-välittäjän ilman, että sinun tarvitsee muokata asetustiedostoja käsin tai asentaa erillistä käyttöliittymää. Mukana toimitettu verkkokäyttöliittymä hoitaa dynaamisen tietoturvan, asiakas- ja rooli-ACL:t, reaaliaikaisen aiheen tutkimisen ja viestihistorian toistolla — kaikki paikallisen SQLite-tietokannan tukemana, joka tallentaa jokaisen julkaistun viestin.

BunkerM:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää laitteen telemetrian, ACL-säännöt ja historialliset viestit hallitsemassasi infrastruktuurissa, rajattomalla asiakasmäärällä ja ilman viestikohtaisia maksuja. Kuva sisältää tilastollisen poikkeaman tunnistimen ja paikallisen automaatiomoottorin cron-pohjaisia julkaisuja ja ehtoihin perustuvia valvojia varten, kaikki toimivat kontin sisällä ilman pilviriippuvuutta.