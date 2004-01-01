Asenna BunkerM yhdellä napsautuksella.
Monipuolinen Eclipse Mosquitto MQTT -välittäjä, jossa on verkkokojelauta, ACL-hallinta ja reaaliaikainen valvonta.
BunkerM – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
BunkerM – mitä sillä voi rakentaa?
BunkerM pakkaa Eclipse Mosquitton täydellisen hallintapaneelin kanssa yhteen konttiin, joten saat tuotantovalmiin MQTT-välittäjän ilman, että sinun tarvitsee muokata asetustiedostoja käsin tai asentaa erillistä käyttöliittymää. Mukana toimitettu verkkokäyttöliittymä hoitaa dynaamisen tietoturvan, asiakas- ja rooli-ACL:t, reaaliaikaisen aiheen tutkimisen ja viestihistorian toistolla — kaikki paikallisen SQLite-tietokannan tukemana, joka tallentaa jokaisen julkaistun viestin.
BunkerM:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää laitteen telemetrian, ACL-säännöt ja historialliset viestit hallitsemassasi infrastruktuurissa, rajattomalla asiakasmäärällä ja ilman viestikohtaisia maksuja. Kuva sisältää tilastollisen poikkeaman tunnistimen ja paikallisen automaatiomoottorin cron-pohjaisia julkaisuja ja ehtoihin perustuvia valvojia varten, kaikki toimivat kontin sisällä ilman pilviriippuvuutta.
BunkerM – tärkeimmät ominaisuudet
Mosquitto verkkokäyttöliittymällä
Sisältää Eclipse Mosquitto -palvelimen ja täyden hallintapaneelin yhdessä kontissa, MQTT 3.1.1- ja MQTT 5 -tuella heti käyttövalmiina.
Dynaaminen ACL-editori
Luo asiakkaita, rooleja ja ryhmiä tarkasti määriteltävillä julkaisu- ja tilaussäännöillä selaimesta käsin, JSON-viennin ja -tuonnin avulla varmuuskopiointia varten.
MQTT-selain
Selaa reaaliaikaista aihepuuta, tarkastele säilytettyjä hyötykuormia QoS-metatietojen kanssa ja julkaise viestejä suoraan hallintapaneelista.
Viestihistoria ja uusinta
Jokainen julkaistu viesti tallennetaan paikalliseen SQLite-tietokantaan aihesuodattimilla, vapaatekstihaulla ja yhden napsautuksen toistotoiminnolla.
Älykäs poikkeaman tunnistus
Paikallinen tilastomoottori tarkkailee julkaisutiheyksiä ja aiheiden perustasoja, nostaen hälytyksiä piikeistä, ajautumisesta ja odottamattomasta hiljaisuudesta.
BunkerM – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.