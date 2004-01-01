Asenna DDNS-päivittäjä yhdellä napsautuksella.
Kevyt itse ylläpidettävä dynaaminen DNS-päivittäjä, joka pitää A- ja AAAA-tietueet synkronoituina yli 40 DNS-palveluntarjoajan välillä.
DDNS Updater – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
DDNS Updater – mitä sillä voi rakentaa?
DDNS Updater on avoimen lähdekoodin Go-palvelu, joka pitää DNS A- ja AAAA-tietueet osoitettuna oikeaan IP-osoitteeseen yli 40 DNS-palveluntarjoajan – Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains ja monien muiden – kautta yhdestä määritystiedostosta. Se toimii päättömänä agenttina, joka tarvitsee vain lähtevän yhteyden, ja jonka tila on nähtävissä konttilokien tai sisäänrakennetun HTTP-hallintapaneelin kautta, johon pääsee SSH-porttiohjauksen avulla, kun haluat selaimenäkymän.
DDNS Updaterin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle vakaan, aina päällä olevan agentin, joka voi päivittää DNS-tietueita kotireitittimille, IoT-yhdyskäytäville, toissijaisille palvelimille tai mille tahansa muulle päätepisteelle, jonka julkinen IP-osoite muuttuu. Palveluntarjoajan tunnistetiedot ja päivityslogiikka pysyvät infrastruktuurissasi, ja yksi instanssi voi hallita tietueita useilla verkkotunnuksilla ja palveluntarjoajilla rinnakkain.
DDNS Updater – tärkeimmät ominaisuudet
40+ DNS-palveluntarjoajaa
Päivitä tietueita Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric ja kymmenillä muilla yhdestä esiintymästä.
Määräaikaistarkastukset
Konfiguroitava kyselyväli jäähdytysjaksojen kanssa, jotta julkinen IP-osoite haetaan ja tietueet päivitetään vain silloin, kun sitä todella tarvitaan.
IPv4 ja IPv6
Seuraa sekä A- että AAAA-tietueita samanaikaisesti, palautuen sujuvasti, kun vain yksi osoiteperhe on käytettävissä ylävirran yhteydessä.
Sisäänrakennettu tilapaneeli
Paikallinen vain luku -kojelauta näyttää nykyisen tietueen tilan, viimeisimmän päivitysajan, havaitun IP-osoitteen ja tietuekohtaiset virheet, kun siihen päästään SSH-porttiohjauksen kautta.
Monipalveluntarjoajan IP-haku
Julkinen IP-osoite selvitetään yhdistämällä useita HTTP- ja DNS-pohjaisia palveluntarjoajia, joten yksittäinen ylävirran katkos ei estä kaikkia päivityksiä.
Ilmoitukset shoutrrr-välityksellä
Valinnainen shoutrrr-integraatio lähettää hälytyksiä Discordiin, Slackiin, Telegramiin tai sähköpostiin, kun päivitys epäonnistuu tai IP-muutos havaitaan.
DDNS Updater – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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