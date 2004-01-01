Asenna Domain Locker yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin alusta verkkotunnussalkkujen seurantaan ja hallintaan automaattisella DNS-, SSL- ja WHOIS-seurannalla.
Domain Locker – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Domain Locker – mitä sillä voi rakentaa?
Domain Locker on itse isännöity alusta, joka on rakennettu kehittäjille, yrityksille ja IT-ammattilaisille, jotka hallinnoivat useita verkkotunnuksia eri rekisterinpitäjien kautta. Se kerää automaattisesti DNS-tietueet, SSL-varmenteen tiedot, WHOIS-tiedot, aliverkkotunnukset ja IP-osoitetiedot jokaisesta portfoliossasi olevasta verkkotunnuksesta, tarjoten sinulle yhden paikan verkkotunnusten tilan ja historian seurantaan.
Hälytysintegraatiot – mukaan lukien sähköposti, webhookit, Telegram ja Signal – ilmoittavat sinulle tulevista vanhenemisista, DNS-muutoksista ja tietoturvapoikkeamista ennen kuin niistä tulee tapauksia. Interaktiivinen analytiikka ja kustannusten seuranta täydentävät ominaisuuskokonaisuuden, tehden Domain Lockerista täydellisen toimintatyökalun kaikille, jotka suhtautuvat vakavasti verkkotunnusomaisuuteensa. Itseisännöinti pitää kaikki nämä arkaluonteiset rekisterinpitäjä- ja DNS-tiedot täysin hallinnassasi.
Domain Locker – tärkeimmät ominaisuudet
Automatisoitu verkkotunnuksen valvonta
Kerää jatkuvasti DNS-tietueita, SSL-varmenteita, WHOIS-tietoja ja alidomainitietoja, jotta sinulla on aina ajantasainen näkymä jokaisesta verkkotunnuksesta.
Vanhenemis- ja muutosilmoitukset
Lähettää ilmoituksia sähköpostitse, webhookien, Telegramin tai Signalin kautta, kun verkkotunnus on vanhenemassa tai DNS-tietue muuttuu odottamatta.
Tietoturva-auditointi
Analysoi verkkotunnuksen kokoonpanoja virheellisten määritysten varalta ja ehdottaa konkreettisia parannuksia DNS- ja varmenneasetustesi vahvistamiseksi.
Analytiikka ja historia
Interaktiiviset kaaviot ja aikajanat näyttävät, miten verkkotunnuksen kokoonpanot ja suorituskyky ovat kehittyneet ajan myötä vianmäärityksen helpottamiseksi.
Kustannus- ja omaisuusseuranta
Kirjaa ostohinnat, uusimiskustannukset ja arvioidut markkina-arvot, jotta voit hallita verkkotunnussalkkuja rahoitusvaroina.
Domain Locker – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
BunkerM
Monipuolinen Mosquitto MQTT -välittäjä web-käyttöliittymällä, ACL-editorilla ja reaaliaikaisella valvonnalla