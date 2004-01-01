Domain Locker on itse isännöity alusta, joka on rakennettu kehittäjille, yrityksille ja IT-ammattilaisille, jotka hallinnoivat useita verkkotunnuksia eri rekisterinpitäjien kautta. Se kerää automaattisesti DNS-tietueet, SSL-varmenteen tiedot, WHOIS-tiedot, aliverkkotunnukset ja IP-osoitetiedot jokaisesta portfoliossasi olevasta verkkotunnuksesta, tarjoten sinulle yhden paikan verkkotunnusten tilan ja historian seurantaan.

Hälytysintegraatiot – mukaan lukien sähköposti, webhookit, Telegram ja Signal – ilmoittavat sinulle tulevista vanhenemisista, DNS-muutoksista ja tietoturvapoikkeamista ennen kuin niistä tulee tapauksia. Interaktiivinen analytiikka ja kustannusten seuranta täydentävät ominaisuuskokonaisuuden, tehden Domain Lockerista täydellisen toimintatyökalun kaikille, jotka suhtautuvat vakavasti verkkotunnusomaisuuteensa. Itseisännöinti pitää kaikki nämä arkaluonteiset rekisterinpitäjä- ja DNS-tiedot täysin hallinnassasi.