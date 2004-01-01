Ota Atlas CMMS käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin kunnossapidon hallinta-alusta työmääräyksiä, omaisuutta ja ennakoivaa aikataulutusta varten laajassa mittakaavassa.
Atlas CMMS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Atlas CMMS – mitä sillä voi rakentaa?
Atlas CMMS on itse isännöity tietokoneistettu kunnossapidon hallintajärjestelmä, joka on rakennettu kiinteistö-, valmistus-, terveydenhuolto-, majoitus- ja kunnallistekniikan tiimeille. Se keskittää työmääräykset, ennakoivan kunnossapidon aikataulut, laitetiedot, varaosavaraston ja palvelupyynnöt, jotta teknikot ja johtajat jakavat yhden totuuden lähteen sen sijaan, että jongleeraisivat laskentataulukoiden, paperilokien ja sähköpostiketjujen kanssa.
Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää arkaluonteiset omaisuustiedot, teknikoiden tiedot ja kunnossapitohistorian täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Spring Boot pyörittää taustajärjestelmää, React ohjaa verkkosovellusta, ja kumppanimobiilisovellus antaa kenttäteknikoiden työskennellä offline-tilassa ja synkronoida uudelleen yhdistettäessä.
Atlas CMMS – tärkeimmät ominaisuudet
Työtilausten hallinta
Luo, määritä ja seuraa työmääräyksiä prioriteeteilla, aikakirjauksilla, liitteillä ja täydellä historialla jokaiselle työlle ja teknikolle.
Ennakoiva huolto
Ajoita toistuvia tarkastuksia ja automatisoi työtilausten luonti laukaisimista, jotka perustuvat mittarilukemiin, aikaväleihin tai omaisuuden tapahtumiin.
Omaisuuden ja varaston seuranta
Luetteloi laitteet, sisältäen käyttökatkosmittarit, ylläpitokustannukset ja varaosavaraston varastohälytyksineen sekä automaattiset ostotilaukset.
Mobiili kenttäsovellus
Natiivien iOS- ja Android-sovellusten avulla teknikot voivat skannata QR-koodeja, kirjata työaikaa, ottaa valokuvia ja suorittaa työmääräyksiä suoraan paikan päällä.
Analytiikka ja raportointi
Sisäänrakennetut hallintapaneelit kattavat työmääräysten noudattamisen, laitteiden luotettavuuden, seisokkitrendit, työvoiman käytön ja kustannusanalyysin.
Atlas CMMS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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