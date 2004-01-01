Atlas CMMS on itse isännöity tietokoneistettu kunnossapidon hallintajärjestelmä, joka on rakennettu kiinteistö-, valmistus-, terveydenhuolto-, majoitus- ja kunnallistekniikan tiimeille. Se keskittää työmääräykset, ennakoivan kunnossapidon aikataulut, laitetiedot, varaosavaraston ja palvelupyynnöt, jotta teknikot ja johtajat jakavat yhden totuuden lähteen sen sijaan, että jongleeraisivat laskentataulukoiden, paperilokien ja sähköpostiketjujen kanssa.

Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää arkaluonteiset omaisuustiedot, teknikoiden tiedot ja kunnossapitohistorian täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Spring Boot pyörittää taustajärjestelmää, React ohjaa verkkosovellusta, ja kumppanimobiilisovellus antaa kenttäteknikoiden työskennellä offline-tilassa ja synkronoida uudelleen yhdistettäessä.