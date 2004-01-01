Smocker on avoimen lähdekoodin HTTP-mock-palvelin ja välityspalvelin, joka on rakennettu insinööreille, jotka tarvitsevat realistisia, deterministisiä API-vastauksia kehityksen ja testauksen aikana. Kehittäjät määrittelevät mock-päätepisteet deklaratiivisesti YAML- tai JSON-muodossa, toistavat skenaarioita ja tarkastelevat jokaista saapuvaa pyyntöä reaaliaikaisessa hallintakäyttöliittymässä kirjoittamatta yhtään liimakoodia.

Smockerin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa tiimeille jaetun mock-ympäristön integraatiotesteihin, sopimusten varmistamiseen ja demoihin, täydellä hallinnalla verkon käyttöön, tallennettuun liikenteeseen ja käytettävyystakuisiin, joita julkiset mock-palvelut eivät voi tarjota.