Asenna Smocker yhdellä napsautuksella.
Yksinkertainen ja tehokas HTTP-mock-palvelin ja -välityspalvelin sisäänrakennetulla hallintakäyttöliittymällä API-rajapintojen testaamiseen ja virheenkorjaukseen.
Smocker – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Smocker – mitä sillä voi rakentaa?
Smocker on avoimen lähdekoodin HTTP-mock-palvelin ja välityspalvelin, joka on rakennettu insinööreille, jotka tarvitsevat realistisia, deterministisiä API-vastauksia kehityksen ja testauksen aikana. Kehittäjät määrittelevät mock-päätepisteet deklaratiivisesti YAML- tai JSON-muodossa, toistavat skenaarioita ja tarkastelevat jokaista saapuvaa pyyntöä reaaliaikaisessa hallintakäyttöliittymässä kirjoittamatta yhtään liimakoodia.
Smockerin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa tiimeille jaetun mock-ympäristön integraatiotesteihin, sopimusten varmistamiseen ja demoihin, täydellä hallinnalla verkon käyttöön, tallennettuun liikenteeseen ja käytettävyystakuisiin, joita julkiset mock-palvelut eivät voi tarjota.
Smocker – tärkeimmät ominaisuudet
Deklaratiiviset mokit
Määritä HTTP-vastaukset YAML- tai JSON-muodossa pyyntövastaavuuksilla, dynaamisilla malleilla ja järjestetyillä skenaarioilla ennustettavia testiajoja varten.
Reaaliaikainen hallintakäyttöliittymä
Tarkastele jokaista saapuvaa pyyntöä, katsele vastaavia mallinnuksia ja nollaa tila selainpohjaisesta hallintapaneelista, joka on rakennettu nopeita palautesilmukoita varten.
Välitä ja tallenna
Välitä vastaamattomat pyynnöt todelliseen ylävirtaan ja tallenna vastaukset uudelleenkäytettävinä mallivastauksina offline-testausta varten.
Istunnot ja historia
Ryhmittele puhelut nimettyihin istuntoihin testiajojen eristämiseksi, liikenteen toistamiseksi ja käyttäytymisen vertaamiseksi julkaisujen välillä.
REST API -hallinta
Hallitse mock-objekteja, istuntoja ja historiaa ohjelmallisesti CI-putkista käyttäen kattavaa REST-rajapintaa.
Kevyt säiliö
Yksi Go-binääri, joka on pakattu pieneen Docker-kuvaan, käynnistyy millisekunneissa ja toimii mukavasti millä tahansa VPS-palvelupaketilla.
Smocker – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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