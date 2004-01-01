Asenna DumbPad yhden klikkauksen asennuksella.
Älyttömän yksinkertainen, itse ylläpidettävä jaettu muistilehtiö reaaliaikaisella yhteistyöllä, markdown-esikatselulla, sumealla haulla ja valinnaisella PIN-suojauksella.
DumbPad – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
DumbPad – mitä sillä voi rakentaa?
DumbPad on tarkoituksellisen minimalistinen, itse isännöity muistilehtiösovellus DumbWare.io:lta, joka on rakennettu ajatuksen ympärille, että nopeasti jaettu teksti harvoin tarvitsee tilejä, tietokantoja tai mitään täysien yhteistyöohjelmistojen mukanaan tuomaa monimutkaisuutta. Muistilehtiöt tallennetaan tavallisina tiedostoina levylle, mikä tekee varmuuskopioinnista yhden tiedoston kopioinnin ja siirroista helppoja.
Useat käyttäjät voivat muokata samaa muistilehtiötä reaaliaikaisesti, etsiä muistilehtiöistä sumealla haulla ja esikatsella markdownia GitHub-tyylisillä hälytyksillä, taulukoilla ja syntaksikorostetuilla koodilohkoilla. Valinnainen 4-10-numeroinen PIN-suojaus turvaa pääsyn jaetuilla palvelimilla, kun taas Progressive Web App -tuki mahdollistaa DumbPadin asentamisen mille tahansa laitteelle offline-käyttöä varten. Itseisännöinti VPS:llä pitää muistiinpanosi yksityisinä, saatavilla jokaisesta selaimesta ja vapaana kolmannen osapuolen palvelumuutoksista.
DumbPad – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen yhteistyö
Useat käyttäjät voivat muokata samaa muistilehtiötä samanaikaisesti, ja muutokset synkronoidaan kaikkien yhdistettyjen selainten välillä.
Markdown esikatseluilla
Renderöi GitHub-tyyliset hälytyslohkot, laajennetut taulukot, syntaksikorostetun koodin ja kokoontaitettavat tiedot suoraan editorin sisällä.
Sumuinen haku
Löydä mikä tahansa muistio välittömästi etsimällä sekä tiedostonimistä että koko tiedoston sisällöstä joustavalla sumealla haulla.
Valinnainen PIN-suojaus
Aseta 4-10-numeroinen PIN-koodi rajoittaaksesi pääsyä jaetuilla palvelimilla pakottamatta täyttä tili- tai käyttäjähallintajärjestelmää.
Tietokantaa ei tarvita
Muistilehtiöt ovat tavallisia tiedostoja levyllä — varmuuskopiot ovat yhden tiedoston kopioita ja siirrot vievät sekunteja ilman, että tarvitsee huolehtia skeemasta.
Progressiivinen verkkosovellus
Asenna DumbPad puhelimiin, tabletteihin tai pöytäkoneisiin, jotta voit käyttää sitä offline-tilassa avaamatta selainvälilehteä joka kerta.
DumbPad – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.