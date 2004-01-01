DumbPad on tarkoituksellisen minimalistinen, itse isännöity muistilehtiösovellus DumbWare.io:lta, joka on rakennettu ajatuksen ympärille, että nopeasti jaettu teksti harvoin tarvitsee tilejä, tietokantoja tai mitään täysien yhteistyöohjelmistojen mukanaan tuomaa monimutkaisuutta. Muistilehtiöt tallennetaan tavallisina tiedostoina levylle, mikä tekee varmuuskopioinnista yhden tiedoston kopioinnin ja siirroista helppoja.

Useat käyttäjät voivat muokata samaa muistilehtiötä reaaliaikaisesti, etsiä muistilehtiöistä sumealla haulla ja esikatsella markdownia GitHub-tyylisillä hälytyksillä, taulukoilla ja syntaksikorostetuilla koodilohkoilla. Valinnainen 4-10-numeroinen PIN-suojaus turvaa pääsyn jaetuilla palvelimilla, kun taas Progressive Web App -tuki mahdollistaa DumbPadin asentamisen mille tahansa laitteelle offline-käyttöä varten. Itseisännöinti VPS:llä pitää muistiinpanosi yksityisinä, saatavilla jokaisesta selaimesta ja vapaana kolmannen osapuolen palvelumuutoksista.