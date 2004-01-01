Trudesk on avoimen lähdekoodin help desk -alusta, joka on rakennettu Node.js:llä ja MongoDB:llä, ja se on suunniteltu pitämään tukitoiminnot järjestettyinä ja yksinkertaisina. Se tarjoaa selkeän tikettienhallintaliittymän, jossa tiimit voivat luoda, määrittää, priorisoida ja ratkaista tukipyyntöjä ilman yritysratkaisujen monimutkaisuutta. Elasticsearch-integraatio mahdollistaa nopean kokotekstihaun kaikista tiketeistä ja toiminnoista.

Trudeskin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää kaikki asiakastiedot hallinnassasi ilman käyttäjäkohtaisia maksuja tai kolmannen osapuolen tiedonjakoa. Ensimmäinen kävijä suorittaa asennusvelhon loppuun määrittääkseen tietokantayhteyden ja luodakseen järjestelmänvalvojan tilin, mikä tekee alkuperäisestä käyttöönotosta yksinkertaisen ja turvallisen.