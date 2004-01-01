Asenna Trudesk yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin help desk- ja tikettiratkaisu tukipyyntöjen järjestämiseen ja työkuormien hallittavina pitämiseen.
Trudesk – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Trudesk – mitä sillä voi rakentaa?
Trudesk on avoimen lähdekoodin help desk -alusta, joka on rakennettu Node.js:llä ja MongoDB:llä, ja se on suunniteltu pitämään tukitoiminnot järjestettyinä ja yksinkertaisina. Se tarjoaa selkeän tikettienhallintaliittymän, jossa tiimit voivat luoda, määrittää, priorisoida ja ratkaista tukipyyntöjä ilman yritysratkaisujen monimutkaisuutta. Elasticsearch-integraatio mahdollistaa nopean kokotekstihaun kaikista tiketeistä ja toiminnoista.
Trudeskin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää kaikki asiakastiedot hallinnassasi ilman käyttäjäkohtaisia maksuja tai kolmannen osapuolen tiedonjakoa. Ensimmäinen kävijä suorittaa asennusvelhon loppuun määrittääkseen tietokantayhteyden ja luodakseen järjestelmänvalvojan tilin, mikä tekee alkuperäisestä käyttöönotosta yksinkertaisen ja turvallisen.
Trudesk – tärkeimmät ominaisuudet
Tikettien hallinta
Luo, määritä ja seuraa tukipyyntöjä niiden koko elinkaaren ajan prioriteettitasojen, tilapäivitysten ja tiimimäärityksen avulla.
Koko tekstin haku
Elasticsearch-pohjainen haku antaa agenteille mahdollisuuden löytää välittömästi tikettejä, kommentteja ja historiaa koko tukipalvelusta.
Tiimityöskentely
Määritä tikettejä tietyille agenteille tai ryhmille, lisää sisäisiä muistiinpanoja ja seuraa kaikkea toimintaa yhtenäisessä keskusteluketjussa.
Roolipohjainen pääsy
Hallitse, mitä agentit ja asiakkaat voivat nähdä ja tehdä muokattavien käyttäjäroolien ja käyttöoikeusryhmien avulla.
Ilmoitusjärjestelmä
Pidä asiakaspalvelijat ja asiakkaat ajan tasalla sähköposti-ilmoituksilla, jotka käynnistyvät tikettien päivityksistä, määrityksistä ja tilamuutoksista.
Trudesk – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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