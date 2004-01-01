LinkAce on avoimen lähdekoodin kirjanmerkkien arkisto, joka on rakennettu ihmisille, jotka haluavat pitkäaikaisen, järjestetyn säilytyksen jokaiselle keräämälleen linkille. Se tallentaa otsikot ja kuvaukset automaattisesti, valvoo tallennettuja URL-osoitteita rikkoutuneiden tai siirrettyjen kohteiden varalta ja voi siirtää sivuja Internet Archiveen, jotta tärkeät lähteet pysyvät tavoitettavissa, vaikka alkuperäinen sivusto katoaisi.

LinkAcen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää lukuhistoriasi, tutkimuksesi ja jaetut luettelosi poissa kolmannen osapuolen seurantatyökaluista ja omistetuista kirjanmerkkipalveluista. Mukana tuleva MariaDB-tietokanta ja Redis-välimuisti antavat sinulle nopean, yksityisen tietopohjan, jonka omistat täysin, selainkirjanmerkkien, RSS-syötteiden ja täyden REST API:n kanssa integraatioita varten.