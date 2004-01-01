Asenna LinkAce yhdellä napsautuksella.
Itsepalveluna ylläpidetty kirjanmerkkien arkisto automaattisella linkkien valvonnalla, kokotekstihaulla ja täydellisellä REST-rajapinnalla.
LinkAce – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LinkAce – mitä sillä voi rakentaa?
LinkAce on avoimen lähdekoodin kirjanmerkkien arkisto, joka on rakennettu ihmisille, jotka haluavat pitkäaikaisen, järjestetyn säilytyksen jokaiselle keräämälleen linkille. Se tallentaa otsikot ja kuvaukset automaattisesti, valvoo tallennettuja URL-osoitteita rikkoutuneiden tai siirrettyjen kohteiden varalta ja voi siirtää sivuja Internet Archiveen, jotta tärkeät lähteet pysyvät tavoitettavissa, vaikka alkuperäinen sivusto katoaisi.
LinkAcen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää lukuhistoriasi, tutkimuksesi ja jaetut luettelosi poissa kolmannen osapuolen seurantatyökaluista ja omistetuista kirjanmerkkipalveluista. Mukana tuleva MariaDB-tietokanta ja Redis-välimuisti antavat sinulle nopean, yksityisen tietopohjan, jonka omistat täysin, selainkirjanmerkkien, RSS-syötteiden ja täyden REST API:n kanssa integraatioita varten.
LinkAce – tärkeimmät ominaisuudet
Automatisoitu linkkien valvonta
Ajoitetut tarkistukset merkitsevät rikkinäiset tai siirretyt linkit, jotta arkistosi ei hiljalleen mätäne ajan myötä.
Internet Archive -varmuuskopio
Lähetä tallennetut URL-osoitteet Wayback Machineen automaattisesti ja säilytä luettavat kopiot katoavista sivuista.
Luettelot, tunnisteet ja haku
Järjestä kirjanmerkit sisäkkäisillä luetteloilla ja tunnisteilla, ja löydä sitten kaikki nopeasti tarkennetun suodatushaun avulla.
Täysi REST API
Integroi LinkAce selainlaajennusten, mobiilisovellusten, Zapierin ja mukautettujen skriptien kanssa täysin dokumentoidun API:n kautta.
Julkiset ja yksityiset linkit
Merkitse jokainen kirjanmerkki yksityiseksi, sisäiseksi tai julkiseksi ja jaa kuratoituja kokoelmia erillisten RSS-syötteiden kautta.
HTML-tuonti ja -vienti
Tuo olemassa olevat selaimen kirjanmerkit tai vie koko arkistosi milloin tahansa ilman toimittajalukitusta.
LinkAce – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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