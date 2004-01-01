Asenna Keycloak yhdellä klikkauksella.
Yritystason avoimen lähdekoodin identiteetin- ja pääsynhallinta SSO-, OAuth2- ja SAML-tuella.
Keycloak – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Keycloak – mitä sillä voi rakentaa?
Keycloak on koeteltu avoimen lähdekoodin identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmä, jonka Red Hat on kehittänyt ja joka on hyväksytty CNCF:ään. Se hoitaa kertakirjautumisen, monivaiheisen tunnistautumisen, sosiaalisen kirjautumisen, LDAP/Active Directory -federaation ja roolipohjaisen pääsynhallinnan — poistaen tarpeen rakentaa mukautettuja todennusjärjestelmiä jokaiseen käyttöönotettavaan sovellukseen.
Keycloakin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden omistusoikeuden arkaluonteisiin käyttäjätunnuksiin ja istuntotietoihin, välttäen samalla pilvipohjaisten IAM-palveluiden käyttäjäkohtaisen hinnoittelun. Tämä käyttöönotto hyödyntää PostgreSQL:ää tuotantotason pysyvyyteen, mikä tekee siitä sopivan todellisten työkuormien turvaamiseen heti alusta alkaen.
Keycloak – tärkeimmät ominaisuudet
Kertakirjautuminen
Anna käyttäjien todentaa itsensä kerran ja käyttää kaikkia yhdistettyjä sovelluksia syöttämättä tunnistetietoja uudelleen, mikä vähentää kitkaa ja parantaa tietoturvaa.
Monivaiheinen tunnistautuminen
Lisää OTP, WebAuthn ja mukautetut todennusmenetelmät mihin tahansa kirjautumisvirtaan muuttamatta sovelluksiasi.
Identiteetin välitys
Delegoi todennus Googlelle, GitHubille, Azure AD:lle tai mille tahansa OIDC/SAML-palveluntarjoajalle pitäen samalla käyttäjätietokantasi keskitettynä.
Käyttäjäfederaatio
Synkronoi ja todenna käyttäjät olemassa olevista LDAP- tai Active Directory -palvelimista siirtämättä hakemistoa.
Hienojakoinen valtuutus
Määritä roolit, ryhmät ja resurssitason käyttöoikeudet useiden eristettyjen alueiden yli monivuokraajakäyttöönottoja varten.
Keycloak – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Vaultwarden
Vaultwarden on kevyt, itse isännöitävä salasananhallintaohjelma, joka on yhteensopiva Bitwardenin kanssa.