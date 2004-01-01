2FAuth on avoimen lähdekoodin, verkkopohjainen vaihtoehto mobiilitunnistautumissovelluksille, kuten Google Authenticatorille ja Authylle. Se luo aikaperusteisia kertakäyttösalasanoja (TOTP) ja HOTP-koodeja selkeän selainkäyttöliittymän kautta, joten todennuskoodisi ovat käytettävissä miltä tahansa laitteelta – eivätkä ne ole sidottu yhteen puhelimeen.

Toisin kuin vain mobiililaitteille tarkoitetut tunnistautumissovellukset, 2FAuth tallentaa salaisuutesi hallitsemaasi infrastruktuuriin salatun tallennustilan ja valinnaisen tilisuojauksen avulla. Tämä tarkoittaa, ettei ole toimittajalukitusta, ei kaupallisten palveluiden kanssa jaettua dataa eikä riippuvuutta puhelimesta, joka voi kadota tai vahingoittua juuri silloin, kun tarvitset sitä eniten kirjautumiseen.