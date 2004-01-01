Asenna 2FAuth yhden napsautuksen asennuksena.
Itse isännöity verkkopohjainen kaksivaiheisen todennuksen hallintaohjelma, joka on käytettävissä miltä tahansa laitteelta ja pitää koodisi hallinnassasi.
2FAuth – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
2FAuth – mitä sillä voi rakentaa?
2FAuth on avoimen lähdekoodin, verkkopohjainen vaihtoehto mobiilitunnistautumissovelluksille, kuten Google Authenticatorille ja Authylle. Se luo aikaperusteisia kertakäyttösalasanoja (TOTP) ja HOTP-koodeja selkeän selainkäyttöliittymän kautta, joten todennuskoodisi ovat käytettävissä miltä tahansa laitteelta – eivätkä ne ole sidottu yhteen puhelimeen.
Toisin kuin vain mobiililaitteille tarkoitetut tunnistautumissovellukset, 2FAuth tallentaa salaisuutesi hallitsemaasi infrastruktuuriin salatun tallennustilan ja valinnaisen tilisuojauksen avulla. Tämä tarkoittaa, ettei ole toimittajalukitusta, ei kaupallisten palveluiden kanssa jaettua dataa eikä riippuvuutta puhelimesta, joka voi kadota tai vahingoittua juuri silloin, kun tarvitset sitä eniten kirjautumiseen.
2FAuth – tärkeimmät ominaisuudet
Verkkopohjainen pääsy
Käytä kaikkia 2FA-koodejasi millä tahansa selaimella millä tahansa laitteella, poistaen riippuvuuden yhdestä puhelimesta kriittisten kirjautumishetkien aikana.
TOTP- ja HOTP-tuki
Luo sekä aikaan perustuvia että laskuriin perustuvia kertakäyttöisiä salasanoja kattaen todennusstandardit, joita käyttää lähes jokainen 2FA:ta tarjoava palvelu.
Helppo tilin asennus
Lisää tilejä QR-koodin skannauksella tai manuaalisella syötöllä, ja järjestä ne ryhmiin kuvakkeilla nopeaa visuaalista tunnistusta varten.
Tuo ja vie
Siirry Google Authenticatorista, Aegisistä ja 2FAS:sta sisäänrakennetuilla tuontityökaluilla, ja vie tietosi milloin tahansa välttääksesi lukkiutumisen.
Salasanaton kirjautuminen
WebAuthn-tuki antaa sinun todentautua 2FAuthiin ilman salasanaa, lisäten modernin tietoturvakerroksen hallintasovellukseen, joka suojaa muita tilejäsi.
2FAuth – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.