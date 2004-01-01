Jopa 69 % alennus 2FAuth tuotteelle

Asenna 2FAuth yhden napsautuksen asennuksena.

Itse isännöity verkkopohjainen kaksivaiheisen todennuksen hallintaohjelma, joka on käytettävissä miltä tahansa laitteelta ja pitää koodisi hallinnassasi.

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AI:n hallinnoima VPS
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KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
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Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
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Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
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Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

2FAuth – mitä sillä voi rakentaa?

2FAuth on avoimen lähdekoodin, verkkopohjainen vaihtoehto mobiilitunnistautumissovelluksille, kuten Google Authenticatorille ja Authylle. Se luo aikaperusteisia kertakäyttösalasanoja (TOTP) ja HOTP-koodeja selkeän selainkäyttöliittymän kautta, joten todennuskoodisi ovat käytettävissä miltä tahansa laitteelta – eivätkä ne ole sidottu yhteen puhelimeen.

Toisin kuin vain mobiililaitteille tarkoitetut tunnistautumissovellukset, 2FAuth tallentaa salaisuutesi hallitsemaasi infrastruktuuriin salatun tallennustilan ja valinnaisen tilisuojauksen avulla. Tämä tarkoittaa, ettei ole toimittajalukitusta, ei kaupallisten palveluiden kanssa jaettua dataa eikä riippuvuutta puhelimesta, joka voi kadota tai vahingoittua juuri silloin, kun tarvitset sitä eniten kirjautumiseen.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

2FAuth – tärkeimmät ominaisuudet

Verkkopohjainen pääsy

Käytä kaikkia 2FA-koodejasi millä tahansa selaimella millä tahansa laitteella, poistaen riippuvuuden yhdestä puhelimesta kriittisten kirjautumishetkien aikana.

TOTP- ja HOTP-tuki

Luo sekä aikaan perustuvia että laskuriin perustuvia kertakäyttöisiä salasanoja kattaen todennusstandardit, joita käyttää lähes jokainen 2FA:ta tarjoava palvelu.

Helppo tilin asennus

Lisää tilejä QR-koodin skannauksella tai manuaalisella syötöllä, ja järjestä ne ryhmiin kuvakkeilla nopeaa visuaalista tunnistusta varten.

Tuo ja vie

Siirry Google Authenticatorista, Aegisistä ja 2FAS:sta sisäänrakennetuilla tuontityökaluilla, ja vie tietosi milloin tahansa välttääksesi lukkiutumisen.

Salasanaton kirjautuminen

WebAuthn-tuki antaa sinun todentautua 2FAuthiin ilman salasanaa, lisäten modernin tietoturvakerroksen hallintasovellukseen, joka suojaa muita tilejäsi.

2FAuth – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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