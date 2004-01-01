Asenna Authorizer yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin itse isännöity todennuspalvelin, joka antaa sovelluksillesi täydellisen identiteettikerroksen ilman kolmannen osapuolen SaaS-palveluita.
Authorizer – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.
Authorizer – mitä sillä voi rakentaa?
Authorizer on itse isännöity todennus- ja valtuutuspalvelin, joka korvaa pilvipalvelut, kuten Auth0:n, Firebase Auth:n tai Clerkin. Se tarjoaa sähköposti-/salasanakirjautumisen, sosiaalisen OAuth-kirjautumisen yli 10 palveluntarjoajan kanssa, taikalinkit, monivaiheisen todennuksen ja roolipohjaisen pääsynhallinnan suoraan käyttövalmiina — kaikki toimii omassa infrastruktuurissasi, ja käyttäjätiedot tallennetaan omaan tietokantaasi.
Sen sijaan, että maksaisit käyttäjäkohtaisia maksuja tai luottaisit kolmanteen osapuoleen käyttäjiesi tunnistetietojen kanssa, Authorizerin itse isännöinti säilyttää identiteettikerroksesi täyden hallinnan. Se tarjoaa GraphQL API:n ja sisäänrakennetun kirjautumissivun, johon sovelluksesi voivat ohjata, jota tukevat SQLite, PostgreSQL, MySQL tai jokin yli 13 tuetusta tietokantataustajärjestelmästä.
Authorizer – tärkeimmät ominaisuudet
Sosiaalinen ja salasanaton kirjautuminen
Tuki Googlelle, GitHubille ja yli 10 OAuth-palveluntarjoajalle taikalinkin ja TOTP-pohjaisen MFA:n rinnalla, jotta käyttäjät voivat kirjautua sisään haluamallaan tavalla.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Määritä mukautettuja rooleja ja suojattuja rooleja rajoittaaksesi, mitä todennetut käyttäjät voivat tehdä sovelluksessasi.
GraphQL API
Täysi GraphQL-rajapinta käyttäjähallintaan, tunnusten myöntämiseen ja konfigurointiin tekee integroinnista suoraviivaista missä tahansa teknologiapinossa.
Sisäänrakennettu kirjautumiskäyttöliittymä
Mukana tulee käyttövalmis kirjautumissivu osoitteessa /app ja järjestelmänvalvojan hallintapaneeli osoitteessa /dashboard — aloittamiseen ei tarvita mukautettua todennuksen käyttöliittymää.
Yli 13 tietokantataustajärjestelmää
Käytä SQLiteä yksinkertaisuuden vuoksi tai yhdistä PostgreSQL:ään, MySQL:ään, MongoDB:hen tai johonkin yli 10 muusta tuetusta tietokannasta tarpeidesi kasvaessa.
Authorizer – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Suositeltu palvelinsijainti:
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
30 päivän tyytyväisyystakuu
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