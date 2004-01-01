Authorizer on itse isännöity todennus- ja valtuutuspalvelin, joka korvaa pilvipalvelut, kuten Auth0:n, Firebase Auth:n tai Clerkin. Se tarjoaa sähköposti-/salasanakirjautumisen, sosiaalisen OAuth-kirjautumisen yli 10 palveluntarjoajan kanssa, taikalinkit, monivaiheisen todennuksen ja roolipohjaisen pääsynhallinnan suoraan käyttövalmiina — kaikki toimii omassa infrastruktuurissasi, ja käyttäjätiedot tallennetaan omaan tietokantaasi.

Sen sijaan, että maksaisit käyttäjäkohtaisia maksuja tai luottaisit kolmanteen osapuoleen käyttäjiesi tunnistetietojen kanssa, Authorizerin itse isännöinti säilyttää identiteettikerroksesi täyden hallinnan. Se tarjoaa GraphQL API:n ja sisäänrakennetun kirjautumissivun, johon sovelluksesi voivat ohjata, jota tukevat SQLite, PostgreSQL, MySQL tai jokin yli 13 tuetusta tietokantataustajärjestelmästä.