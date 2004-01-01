Asenna Authentik yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin identiteetintarjoaja, joka tarjoaa yritystason SSO:n, OAuth2:n, SAML:n ja monivaiheisen todennuksen mille tahansa sovellukselle.
Authentik – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Authentik – mitä sillä voi rakentaa?
Authentik on joustava avoimen lähdekoodin identiteetintarjoaja, joka tarjoaa organisaatioille yritystason todennuksen ja käyttäjähallinnan ilman identiteetti-infrastruktuuriin tyypillisesti liittyvää monimutkaisuutta. Se tukee OAuth2-, OpenID Connect- ja SAML-protokollia, mikä tekee siitä yhteensopivan käytännössä minkä tahansa sovelluksen tai palvelun kanssa, joka tarvitsee käyttäjän todennusta. Monivaiheinen todennus, mukautettavat kirjautumisvirrat, LDAP-integraatio ja itsepalvelukäyttäjäportaali täydentävät sen ominaisuuksia.
Authentikin itseisännöinti antaa sinulle täyden tietosuvereniteetin käyttäjätunnusten ja istuntotietojen suhteen, poistaa kaupallisten identiteetintarjoajien perimät toistuvat käyttäjäkohtaiset maksut ja antaa sinun räätälöidä todennusvirrat organisaatiosi tarkkojen vaatimusten mukaisiksi. Tämä käyttöönotto sisältää palvelimen, taustatyöntekijän, PostgreSQL:n ja Redisin – kaiken, mitä tarvitaan tuotantovalmiiseen identiteettialustaan.
Authentik – tärkeimmät ominaisuudet
Yleiset SSO-protokollat
OAuth2-, OpenID Connect- ja SAML-tuki tarkoittaa, että Authentik toimii identiteetintarjoajana käytännössä mille tahansa modernille sovellukselle tai palvelulle suoraan paketista.
Joustava MFA
Ota käyttöön monivaiheinen todennus TOTP-todennussovellusten, WebAuthn-laitteistoavainten tai tekstiviestin kautta – määritettävissä sovelluskohtaisesti tai käyttäjäryhmittäin.
Mukautettavat kirjautumisvirrat
Suunnittele todennusputket ehdollisilla vaiheilla, mukautetulla brändäyksellä ja käytäntöihin perustuvalla pääsynhallinnalla vastaamaan organisaatiosi tietoturvavaatimuksia.
LDAP-hakemistointegrointi
Yhdistä olemassa oleviin Active Directory- tai LDAP-hakemistoihin synkronoidaksesi käyttäjiä ja ryhmiä, välttäen tarpeen rakentaa käyttäjätietokantaasi alusta alkaen.
Auditointi- ja vaatimustenmukaisuuslokitus
Yksityiskohtaiset tapahtumalokit ja tarkastuspolut tallentavat jokaisen todennustapahtuman, antaen sinulle tarvittavan näkyvyyden tietoturvatarkastuksiin ja säännösten noudattamiseen.
Authentik – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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