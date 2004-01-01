Authentik on joustava avoimen lähdekoodin identiteetintarjoaja, joka tarjoaa organisaatioille yritystason todennuksen ja käyttäjähallinnan ilman identiteetti-infrastruktuuriin tyypillisesti liittyvää monimutkaisuutta. Se tukee OAuth2-, OpenID Connect- ja SAML-protokollia, mikä tekee siitä yhteensopivan käytännössä minkä tahansa sovelluksen tai palvelun kanssa, joka tarvitsee käyttäjän todennusta. Monivaiheinen todennus, mukautettavat kirjautumisvirrat, LDAP-integraatio ja itsepalvelukäyttäjäportaali täydentävät sen ominaisuuksia.

Authentikin itseisännöinti antaa sinulle täyden tietosuvereniteetin käyttäjätunnusten ja istuntotietojen suhteen, poistaa kaupallisten identiteetintarjoajien perimät toistuvat käyttäjäkohtaiset maksut ja antaa sinun räätälöidä todennusvirrat organisaatiosi tarkkojen vaatimusten mukaisiksi. Tämä käyttöönotto sisältää palvelimen, taustatyöntekijän, PostgreSQL:n ja Redisin – kaiken, mitä tarvitaan tuotantovalmiiseen identiteettialustaan.