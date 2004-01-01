Jopa 69 % alennus Vaultwarden tuotteelle

Asenna Vaultwarden yhden napsautuksen asennuksena.

Kevyt, itse isännöity, Bitwarden-yhteensopiva salasanojen hallintaohjelma, joka on kirjoitettu Rustilla ja jossa on automaattinen HTTPS Traefikin kautta.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Vaultwarden yhden napsautuksen asennuksena.

Vaultwarden – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Vaultwarden – mitä sillä voi rakentaa?

Vaultwarden on epävirallinen, kevyt Bitwarden-palvelimen API:n toteutus, joka on kirjoitettu Rustilla. Se käyttää vain murto-osan virallisen Bitwarden-palvelimen vaatimasta muistista pysyen täysin yhteensopivana kaikkien virallisten Bitwarden-asiakasohjelmien kanssa – selainlaajennukset, työpöytäsovellukset ja mobiilisovellukset toimivat kaikki ilman muutoksia.

Salasanavaraston itseisännöinti VPS:llä pitää jokaisen salasanan, suojatun muistiinpanon ja tunnistetiedon kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Tämä malli reitittää HTTPS-liikenteen automaattisesti esiasennetun Traefik-käänteisen välityspalvelimen kautta Let's Encrypt -varmenteilla, täyttäen Bitwarden-asiakasohjelmien HTTPS-vaatimuksen heti ensimmäisestä käyttöönotosta lähtien.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Vaultwarden – tärkeimmät ominaisuudet

Bitwarden-yhteensopiva

Kaikki viralliset Bitwarden-selainlaajennukset, työpöytä- ja mobiilisovellukset yhdistyvät Vaultwardeniin ilman muutoksia.

Rust-tehokkuus

Rustilla kirjoitettu Vaultwarden kuluttaa vain murto-osan siitä RAM-muistista ja suorittintehosta, mitä virallinen Java-pohjainen Bitwarden-palvelin vaatii.

Automaattinen HTTPS

Liikenne reititetään esiasennetun Traefik-välityspalvelimen kautta Let's Encrypt -varmenteiden avulla, täyttäen Bitwardenin HTTPS-vaatimuksen välittömästi.

Organisaation tuki

Jaa holvin kohteita perheen tai tiimin jäsenten kanssa käyttämällä Vaultwardenin organisaatio- ja kokoelmaominaisuuksia.

Hätäpääsy

Myönnä luotetuille yhteyshenkilöille hätäpääsy holviisi määritettävillä odotusajoilla tilin palauttamistilanteita varten.

Vaultwarden – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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