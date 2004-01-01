Asenna Vaultwarden yhden napsautuksen asennuksena.
Kevyt, itse isännöity, Bitwarden-yhteensopiva salasanojen hallintaohjelma, joka on kirjoitettu Rustilla ja jossa on automaattinen HTTPS Traefikin kautta.
Vaultwarden – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Vaultwarden – mitä sillä voi rakentaa?
Vaultwarden on epävirallinen, kevyt Bitwarden-palvelimen API:n toteutus, joka on kirjoitettu Rustilla. Se käyttää vain murto-osan virallisen Bitwarden-palvelimen vaatimasta muistista pysyen täysin yhteensopivana kaikkien virallisten Bitwarden-asiakasohjelmien kanssa – selainlaajennukset, työpöytäsovellukset ja mobiilisovellukset toimivat kaikki ilman muutoksia.
Salasanavaraston itseisännöinti VPS:llä pitää jokaisen salasanan, suojatun muistiinpanon ja tunnistetiedon kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Tämä malli reitittää HTTPS-liikenteen automaattisesti esiasennetun Traefik-käänteisen välityspalvelimen kautta Let's Encrypt -varmenteilla, täyttäen Bitwarden-asiakasohjelmien HTTPS-vaatimuksen heti ensimmäisestä käyttöönotosta lähtien.
Vaultwarden – tärkeimmät ominaisuudet
Bitwarden-yhteensopiva
Kaikki viralliset Bitwarden-selainlaajennukset, työpöytä- ja mobiilisovellukset yhdistyvät Vaultwardeniin ilman muutoksia.
Rust-tehokkuus
Rustilla kirjoitettu Vaultwarden kuluttaa vain murto-osan siitä RAM-muistista ja suorittintehosta, mitä virallinen Java-pohjainen Bitwarden-palvelin vaatii.
Automaattinen HTTPS
Liikenne reititetään esiasennetun Traefik-välityspalvelimen kautta Let's Encrypt -varmenteiden avulla, täyttäen Bitwardenin HTTPS-vaatimuksen välittömästi.
Organisaation tuki
Jaa holvin kohteita perheen tai tiimin jäsenten kanssa käyttämällä Vaultwardenin organisaatio- ja kokoelmaominaisuuksia.
Hätäpääsy
Myönnä luotetuille yhteyshenkilöille hätäpääsy holviisi määritettävillä odotusajoilla tilin palauttamistilanteita varten.
Vaultwarden – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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