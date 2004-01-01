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Ota Dragonfly käyttöön yhdellä napsautuksella.

Tehokas, Redis-yhteensopiva muistissa oleva tietovarasto, joka on suunniteltu nykyaikaiselle laitteistolle tuottamaan jopa 25 kertaa suuremman suorituskyvyn kuin Redis.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota Dragonfly käyttöön yhdellä napsautuksella.

Dragonfly – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Dragonfly – mitä sillä voi rakentaa?

Dragonfly on moderni muistissa oleva tietovarasto, joka on täysin yhteensopiva Redisin ja Memcachedin API-rajapintojen kanssa, mikä tarkoittaa, että mikä tahansa olemassa oleva sovellus, joka käyttää Redisiä, voi siirtyä Dragonflyyn muuttamalla vain yhteysmerkkijonoa. Alusta alkaen moniydinsuorittimille suunniteltu ja jaettu-ei-mitään-säie-per-ydin-arkkitehtuuria hyödyntävä Dragonfly tarjoaa jopa 25 kertaa suuremman suorituskyvyn kuin Redis samalla laitteistolla käyttäen samalla huomattavasti vähemmän muistia samalle tietojoukolle.

Dragonflyn itseisännöinti antaa sovelluksillesi tehokkaan välimuistin ja tietorakenteiden tallennustilan ilman operaatiokohtaisia kustannuksia tai yhteysrajoituksia. Sisäänrakennettu HTTP-hallintakonsoli tarjoaa palvelinmittareita ja diagnostiikkaa, jotka ovat käytettävissä mistä tahansa selaimesta, sekä täyden yhteensopivuuden Redis CLI:n ja kaikkien Redis-asiakaskirjastojen kanssa.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Dragonfly – tärkeimmät ominaisuudet

Redis API -yhteensopiva

Toimi Redis-korvikkeena – mikä tahansa Redis-asiakaskirjastoa käyttävä sovellus toimii Dragonflyn kanssa pelkästään yhteysmerkkijonon vaihtamalla.

25× Redisin läpäisykyky

Monisäikeinen jaettu-ei-mitään-arkkitehtuuri hyödyntää kaikki suoritinytimet täysin, tarjoten jopa 25 kertaa enemmän toimintoja sekunnissa kuin yksisäikeinen Redis samalla laitteistolla.

Pienempi muistin käyttö

Uudet tietorakennetoteitukset vähentävät muistin kulutusta jopa 30 % verrattuna Redisiin samalla aineistolla, jolloin voit tallentaa enemmän tietoa pienemmälle VPS:lle.

Sisäänrakennettu Hallintakonsoli

Samassa portissa oleva HTTP-hallintaliittymä tarjoaa palvelintilastoja, muistin käyttöä ja diagnostiikkaa, jotka ovat suoraan selaimella käytettävissä.

Memcached-yhteensopiva

Hyväksyy Memcached-tekstiprotokollakomennot Redis-komentojen lisäksi, tehden siitä suoran korvaajan molemmille välimuistijärjestelmille samanaikaisesti.

Dragonfly – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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