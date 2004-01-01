Ota Dragonfly käyttöön yhdellä napsautuksella.
Tehokas, Redis-yhteensopiva muistissa oleva tietovarasto, joka on suunniteltu nykyaikaiselle laitteistolle tuottamaan jopa 25 kertaa suuremman suorituskyvyn kuin Redis.
Dragonfly – valitse sopiva VPS-paketti
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Dragonfly – mitä sillä voi rakentaa?
Dragonfly on moderni muistissa oleva tietovarasto, joka on täysin yhteensopiva Redisin ja Memcachedin API-rajapintojen kanssa, mikä tarkoittaa, että mikä tahansa olemassa oleva sovellus, joka käyttää Redisiä, voi siirtyä Dragonflyyn muuttamalla vain yhteysmerkkijonoa. Alusta alkaen moniydinsuorittimille suunniteltu ja jaettu-ei-mitään-säie-per-ydin-arkkitehtuuria hyödyntävä Dragonfly tarjoaa jopa 25 kertaa suuremman suorituskyvyn kuin Redis samalla laitteistolla käyttäen samalla huomattavasti vähemmän muistia samalle tietojoukolle.
Dragonflyn itseisännöinti antaa sovelluksillesi tehokkaan välimuistin ja tietorakenteiden tallennustilan ilman operaatiokohtaisia kustannuksia tai yhteysrajoituksia. Sisäänrakennettu HTTP-hallintakonsoli tarjoaa palvelinmittareita ja diagnostiikkaa, jotka ovat käytettävissä mistä tahansa selaimesta, sekä täyden yhteensopivuuden Redis CLI:n ja kaikkien Redis-asiakaskirjastojen kanssa.
Dragonfly – tärkeimmät ominaisuudet
Redis API -yhteensopiva
Toimi Redis-korvikkeena – mikä tahansa Redis-asiakaskirjastoa käyttävä sovellus toimii Dragonflyn kanssa pelkästään yhteysmerkkijonon vaihtamalla.
25× Redisin läpäisykyky
Monisäikeinen jaettu-ei-mitään-arkkitehtuuri hyödyntää kaikki suoritinytimet täysin, tarjoten jopa 25 kertaa enemmän toimintoja sekunnissa kuin yksisäikeinen Redis samalla laitteistolla.
Pienempi muistin käyttö
Uudet tietorakennetoteitukset vähentävät muistin kulutusta jopa 30 % verrattuna Redisiin samalla aineistolla, jolloin voit tallentaa enemmän tietoa pienemmälle VPS:lle.
Sisäänrakennettu Hallintakonsoli
Samassa portissa oleva HTTP-hallintaliittymä tarjoaa palvelintilastoja, muistin käyttöä ja diagnostiikkaa, jotka ovat suoraan selaimella käytettävissä.
Memcached-yhteensopiva
Hyväksyy Memcached-tekstiprotokollakomennot Redis-komentojen lisäksi, tehden siitä suoran korvaajan molemmille välimuistijärjestelmille samanaikaisesti.
Dragonfly – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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