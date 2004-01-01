Dragonfly on moderni muistissa oleva tietovarasto, joka on täysin yhteensopiva Redisin ja Memcachedin API-rajapintojen kanssa, mikä tarkoittaa, että mikä tahansa olemassa oleva sovellus, joka käyttää Redisiä, voi siirtyä Dragonflyyn muuttamalla vain yhteysmerkkijonoa. Alusta alkaen moniydinsuorittimille suunniteltu ja jaettu-ei-mitään-säie-per-ydin-arkkitehtuuria hyödyntävä Dragonfly tarjoaa jopa 25 kertaa suuremman suorituskyvyn kuin Redis samalla laitteistolla käyttäen samalla huomattavasti vähemmän muistia samalle tietojoukolle.

Dragonflyn itseisännöinti antaa sovelluksillesi tehokkaan välimuistin ja tietorakenteiden tallennustilan ilman operaatiokohtaisia kustannuksia tai yhteysrajoituksia. Sisäänrakennettu HTTP-hallintakonsoli tarjoaa palvelinmittareita ja diagnostiikkaa, jotka ovat käytettävissä mistä tahansa selaimesta, sekä täyden yhteensopivuuden Redis CLI:n ja kaikkien Redis-asiakaskirjastojen kanssa.