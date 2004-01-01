Ota ArchiveBox käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity internet-arkistointialusta, joka säilyttää verkkosivuja, videoita ja asiakirjoja useissa muodoissa pysyvää käyttöä varten.
ArchiveBox – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ArchiveBox – mitä sillä voi rakentaa?
ArchiveBox on johtava avoimen lähdekoodin itsehostattu verkkoarkistointialusta, joka tallentaa verkkosivustoja HTML-, PDF-, kuvakaappaus-, WARC-tiedostoina ja purettuna mediana varmistaakseen, että sisältö pysyy saatavilla kauan sen jälkeen, kun alkuperäiset lähteet katoavat. Yli 18 000 GitHub-tähdellä ja aktiivisella kehityksellä vuodesta 2017 lähtien se tarjoaa luotettavan vaihtoehdon Internet Archiven varassa olemiselle työllesi tärkeän sisällön osalta.
ArchiveBoxin itsehostaus antaa sinulle täydellisen tietosuvereniteetin arkistoidun sisällön suhteen – mikä on kriittistä oikeudellisissa, vaatimustenmukaisuus- ja journalismityönkuluissa, joissa säilytysketjulla on merkitystä. Hallitset säilytyskäytäntöjä, varmuuskopiointistrategioita ja käyttöoikeuksia, kun taas integroitu Sonic-kokotekstihakukone tekee sisällön löytämisestä suurista arkistoista nopeaa ja tarkkaa.
ArchiveBox – tärkeimmät ominaisuudet
Monimuotoinen arkistointi
Tallenna jokainen sivu samanaikaisesti HTML-muodossa, PDF-muodossa, kuvakaappauksena, WARC-tiedostona ja purettuna mediana, jotta sisältö säilyy useissa riippumattomissa muodoissa, vaikka jokin niistä muuttuisi lukukelvottomaksi tulevaisuudessa.
Koko tekstin haku
Löydä mikä tahansa sana tai lause koko arkistostasi välittömästi integroituun Sonic-hakukoneeseen käyttäen, ilman että sinun tarvitsee selata kansioita manuaalisesti tai luottaa epätarkkoihin tiedostonimien vastaavuuksiin.
Automaattinen aikataulutus
Määritä RSS-syötteiden, kirjanmerkkiluetteloiden ja URL-kokoelmien päivittäinen arkistointi, jotta tärkeä sisältö säilyy automaattisesti ilman, että jokainen uusi kohde vaatii manuaalista käynnistystä.
Laaja tuontituki
Tuo suoraan selaimen kirjanmerkeistä, Pocketista, Pinboardista, Instapaperista ja muista palveluista, mikä tekee olemassa olevan lukulistan siirtämisestä pysyvään arkistoosi helppoa.
JavaScript-renderöinti
Arkistoi dynaamisesti renderöidyt sivut ja yksisivuiset sovellukset käyttämällä mukana toimitettua NoVNC-selainympäristöä, kaapaten sisällön, jonka yksinkertaiset HTML-noutajat jättävät kokonaan huomiotta.
ArchiveBox – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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