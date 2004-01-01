ArchiveBox on johtava avoimen lähdekoodin itsehostattu verkkoarkistointialusta, joka tallentaa verkkosivustoja HTML-, PDF-, kuvakaappaus-, WARC-tiedostoina ja purettuna mediana varmistaakseen, että sisältö pysyy saatavilla kauan sen jälkeen, kun alkuperäiset lähteet katoavat. Yli 18 000 GitHub-tähdellä ja aktiivisella kehityksellä vuodesta 2017 lähtien se tarjoaa luotettavan vaihtoehdon Internet Archiven varassa olemiselle työllesi tärkeän sisällön osalta.

ArchiveBoxin itsehostaus antaa sinulle täydellisen tietosuvereniteetin arkistoidun sisällön suhteen – mikä on kriittistä oikeudellisissa, vaatimustenmukaisuus- ja journalismityönkuluissa, joissa säilytysketjulla on merkitystä. Hallitset säilytyskäytäntöjä, varmuuskopiointistrategioita ja käyttöoikeuksia, kun taas integroitu Sonic-kokotekstihakukone tekee sisällön löytämisestä suurista arkistoista nopeaa ja tarkkaa.