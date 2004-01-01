Jopa 69 % alennus ArchiveBox tuotteelle

Ota ArchiveBox käyttöön yhdellä napsautuksella.

Itse isännöity internet-arkistointialusta, joka säilyttää verkkosivuja, videoita ja asiakirjoja useissa muodoissa pysyvää käyttöä varten.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
7,99  € /kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota ArchiveBox käyttöön yhdellä napsautuksella.

ArchiveBox – valitse sopiva VPS-paketti

Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

ArchiveBox – mitä sillä voi rakentaa?

ArchiveBox on johtava avoimen lähdekoodin itsehostattu verkkoarkistointialusta, joka tallentaa verkkosivustoja HTML-, PDF-, kuvakaappaus-, WARC-tiedostoina ja purettuna mediana varmistaakseen, että sisältö pysyy saatavilla kauan sen jälkeen, kun alkuperäiset lähteet katoavat. Yli 18 000 GitHub-tähdellä ja aktiivisella kehityksellä vuodesta 2017 lähtien se tarjoaa luotettavan vaihtoehdon Internet Archiven varassa olemiselle työllesi tärkeän sisällön osalta.

ArchiveBoxin itsehostaus antaa sinulle täydellisen tietosuvereniteetin arkistoidun sisällön suhteen – mikä on kriittistä oikeudellisissa, vaatimustenmukaisuus- ja journalismityönkuluissa, joissa säilytysketjulla on merkitystä. Hallitset säilytyskäytäntöjä, varmuuskopiointistrategioita ja käyttöoikeuksia, kun taas integroitu Sonic-kokotekstihakukone tekee sisällön löytämisestä suurista arkistoista nopeaa ja tarkkaa.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

ArchiveBox – tärkeimmät ominaisuudet

Monimuotoinen arkistointi

Tallenna jokainen sivu samanaikaisesti HTML-muodossa, PDF-muodossa, kuvakaappauksena, WARC-tiedostona ja purettuna mediana, jotta sisältö säilyy useissa riippumattomissa muodoissa, vaikka jokin niistä muuttuisi lukukelvottomaksi tulevaisuudessa.

Koko tekstin haku

Löydä mikä tahansa sana tai lause koko arkistostasi välittömästi integroituun Sonic-hakukoneeseen käyttäen, ilman että sinun tarvitsee selata kansioita manuaalisesti tai luottaa epätarkkoihin tiedostonimien vastaavuuksiin.

Automaattinen aikataulutus

Määritä RSS-syötteiden, kirjanmerkkiluetteloiden ja URL-kokoelmien päivittäinen arkistointi, jotta tärkeä sisältö säilyy automaattisesti ilman, että jokainen uusi kohde vaatii manuaalista käynnistystä.

Laaja tuontituki

Tuo suoraan selaimen kirjanmerkeistä, Pocketista, Pinboardista, Instapaperista ja muista palveluista, mikä tekee olemassa olevan lukulistan siirtämisestä pysyvään arkistoosi helppoa.

JavaScript-renderöinti

Arkistoi dynaamisesti renderöidyt sivut ja yksisivuiset sovellukset käyttämällä mukana toimitettua NoVNC-selainympäristöä, kaapaten sisällön, jonka yksinkertaiset HTML-noutajat jättävät kokonaan huomiotta.

ArchiveBox – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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Omkar
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