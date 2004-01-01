Asenna Backrest yhden napsautuksen asennuksena.
Resticin verkkopohjainen käyttöliittymä, joka tekee ajastetut varmuuskopiot, selaamisen ja palautukset saavutettaviksi mistä tahansa selaimesta.
Backrest – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Backrest – mitä sillä voi rakentaa?
Backrest on itse isännöity verkkokäyttöliittymä resticille, nopealle ja turvalliselle varmuuskopiointiohjelmalle. Se käärii resticin tehokkaan duplikoinnin poiston ja salauksen puhtaaseen selainpohjaiseen käyttöliittymään, antaen sinun luoda varmuuskopiointisuunnitelmia, ajoittaa ne cronilla ja palauttaa yksittäisiä tiedostoja koskematta komentoriviin.
Koska Backrest tallentaa tilannekuvia resticin kautta, varmuuskopiot salataan levossa ja ne tukevat kymmeniä tallennustukiasemia — paikallinen levy, S3-yhteensopiva objektitallennus, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP ja paljon muuta. Backrestin itse isännöinti pitää varmuuskopiointikokoonpanosi ja tunnistetietosi täysin hallinnassasi, ilman tilausmaksuja tai toimittajalukitusta.
Backrest – tärkeimmät ominaisuudet
Ajoitetut varmuuskopiointisuunnitelmat
Määritä cron-pohjaiset aikataulut arkistokohtaisesti, jotta varmuuskopiot suoritetaan automaattisesti ilman manuaalista puuttumista.
Selainpohjainen palautus
Selaa tilannevedoksen sisältöä ja palauta yksittäisiä tiedostoja tai hakemistoja suoraan verkkokäyttöliittymästä.
Monitaustainen tallennustila
Tallenna varmuuskopiot paikalliselle levylle, S3:een, Backblaze B2:een, Google Cloud Storageen, Azure Blobiin, SFTP:hen ja muihin natiivien restic-taustaohjelmien kautta.
Päästä päähän -salaus
Kaikki tilannevedokset salataan resticillä ennen isännästä poistumista, mikä varmistaa, että tiedot pysyvät yksityisinä millä tahansa tallennuspalvelimella.
Duplikoinnin poisto ja pakkaus
Resticin sisällönmukainen pilkkominen deduplikoi dataa tilannekuvien välillä, mikä vähentää merkittävästi tallennustilan käyttöä ajan myötä.
Backrest – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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