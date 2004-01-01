Backrest on itse isännöity verkkokäyttöliittymä resticille, nopealle ja turvalliselle varmuuskopiointiohjelmalle. Se käärii resticin tehokkaan duplikoinnin poiston ja salauksen puhtaaseen selainpohjaiseen käyttöliittymään, antaen sinun luoda varmuuskopiointisuunnitelmia, ajoittaa ne cronilla ja palauttaa yksittäisiä tiedostoja koskematta komentoriviin.

Koska Backrest tallentaa tilannekuvia resticin kautta, varmuuskopiot salataan levossa ja ne tukevat kymmeniä tallennustukiasemia — paikallinen levy, S3-yhteensopiva objektitallennus, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP ja paljon muuta. Backrestin itse isännöinti pitää varmuuskopiointikokoonpanosi ja tunnistetietosi täysin hallinnassasi, ilman tilausmaksuja tai toimittajalukitusta.