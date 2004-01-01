AList on avoimen lähdekoodin tiedostoluettelo-ohjelma, joka yhdistää paikallisen tallennustilan ja pilviasemat yhden verkkokäyttöliittymän alle. Se tukee yli 30 tallennustilan taustajärjestelmää – mukaan lukien OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV ja monia alueellisia palveluntarjoajia – antaen sinun selata, esikatsella ja ladata tiedostoja niistä kaikista ilman sovellusten vaihtamista tai toistuvaa kirjautumista.

AListin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tallennustilan tunnistetiedot ja käyttöoikeuskäytännöt hallinnassasi samalla kun se paljastaa tiedostosi nopean verkkokäyttöliittymän ja täysin yhteensopivan WebDAV-päätepisteen kautta. Se on käytännöllinen tapa yhdistää hajallaan olevat pilvitilit ja jaetut asemat yhdeksi yksityiseksi yhdyskäytäväksi.