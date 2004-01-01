Asenna AList yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity tiedostoluettelo ja WebDAV-palvelin, joka yhdistää kymmeniä pilvitallennuspalveluntarjoajia yhden verkkokäyttöliittymän taakse.
AList – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
AList – mitä sillä voi rakentaa?
AList on avoimen lähdekoodin tiedostoluettelo-ohjelma, joka yhdistää paikallisen tallennustilan ja pilviasemat yhden verkkokäyttöliittymän alle. Se tukee yli 30 tallennustilan taustajärjestelmää – mukaan lukien OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV ja monia alueellisia palveluntarjoajia – antaen sinun selata, esikatsella ja ladata tiedostoja niistä kaikista ilman sovellusten vaihtamista tai toistuvaa kirjautumista.
AListin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tallennustilan tunnistetiedot ja käyttöoikeuskäytännöt hallinnassasi samalla kun se paljastaa tiedostosi nopean verkkokäyttöliittymän ja täysin yhteensopivan WebDAV-päätepisteen kautta. Se on käytännöllinen tapa yhdistää hajallaan olevat pilvitilit ja jaetut asemat yhdeksi yksityiseksi yhdyskäytäväksi.
AList – tärkeimmät ominaisuudet
Monivarastotaustajärjestelmät
Liitä yli 30 palveluntarjoajaa — paikallinen levy, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV ja paljon muuta — yhteen yhtenäiseen tiedostopuuhun.
WebDAV-palvelin
Tuo esiin jokainen yhdistetty tallennustila yhtenä luku-/kirjoitusoikeudellisena WebDAV-päätepisteenä, joka liitetään siististi macOS-, Windows- ja mobiiliasiakasohjelmiin.
Selainesikatselut
Suoratoista ja esikatsele kuvia, videoita, ääntä, PDF-tiedostoja, Office-dokumentteja ja koodia lataamatta tiedostoja ensin.
Hienojakoinen jakaminen
Luo salasanasuojattuja jakolinkkejä valinnaisella vanhenemisajalla, jotta ulkoiset vastaanottajat näkevät vain valitsemasi tiedostot.
Offline-lataukset
Integroi aria2:n tai qBittorrentin kanssa noutaaksesi tiedostoja URL-osoitteista ja torrenteista suoraan mihin tahansa liitettyyn tallennustilan taustaohjelmaan.
AList – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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