Ota AnonUpload käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Tietosuoja edellä toimiva anonyymi tiedostonjakelualusta, joka ei vaadi tietokantaa, tilejä eikä seurantaa.
AnonUpload – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
AnonUpload – mitä sillä voi rakentaa?
AnonUpload on kevyt PHP-tiedostonjakosovellus, joka on rakennettu yhden periaatteen ympärille: jaa tiedostoja jättämättä jälkiä. Se ei vaadi tietokantaa, käyttäjätilejä eikä tallenna metatietoja, jotka voisivat tunnistaa tiedoston lataajan tai lataajan. Suoria tiedostonimiä ei koskaan paljasteta julkisesti, ja valinnainen latausviiveominaisuus estää automaattisen kaavinnan ennen kuin tiedostot saavuttavat aiotut vastaanottajansa.
AnonUploadin itseisännöinti tarkoittaa, että tiedostosi eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen infrastruktuurin kautta, joka on alttiina valvontapyynnöille tai tietojen säilytysmääräyksille. Hallitset, mitkä tiedostotyypit hyväksytään, kuinka suuria lataukset voivat olla ja kuka voi käyttää järjestelmänvalvojan käyttöliittymää – luottamatta mihinkään kaupalliseen anonyymiin tiedostonjakopalveluun, joka voisi kirjata toimintaa yksityisyysväitteistä huolimatta.
AnonUpload – tärkeimmät ominaisuudet
Tietokantaa ei tarvita
Tiedostot tallennetaan suoraan tiedostojärjestelmään ilman tietokannan asennusta tai ylläpitoa, mikä yksinkertaistaa käyttöönottoa ja poistaa yleisen tietovuotojen lähteen.
Piilotetut tiedostonimet
Alkuperäisiä tiedostonimiä ei koskaan paljasteta julkisesti, joten lataajat eivät voi päätellä sisältöä, lähdettä tai lataajan henkilöllisyyttä URL-osoitteesta tai hakemistoluettelosta.
Latausviive
Määritä odotusaika ennen kuin tiedostot tulevat ladattaviksi, estääksesi automaattisia kaavintabotteja keräämästä latauksia ennen kuin ne saavuttavat aiotut vastaanottajat.
Konfiguroitavat tiedostotyypit
Määritä tarkka hyväksyttyjen tiedostopäätteiden sallittujen luettelo ja aseta enimmäislatauskokorajat jopa 10 Gt:iin vastaamaan erityisiä jakamistarpeitasi.
Hallintaliittymä
Hallitse latauksia, seuraa tallennustilan käyttöä ja säädä sovelluksen asetuksia sisäänrakennetun hallintapaneelin kautta koskematta palvelimen komentoriviin.
AnonUpload – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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