AnonUpload on kevyt PHP-tiedostonjakosovellus, joka on rakennettu yhden periaatteen ympärille: jaa tiedostoja jättämättä jälkiä. Se ei vaadi tietokantaa, käyttäjätilejä eikä tallenna metatietoja, jotka voisivat tunnistaa tiedoston lataajan tai lataajan. Suoria tiedostonimiä ei koskaan paljasteta julkisesti, ja valinnainen latausviiveominaisuus estää automaattisen kaavinnan ennen kuin tiedostot saavuttavat aiotut vastaanottajansa.

AnonUploadin itseisännöinti tarkoittaa, että tiedostosi eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen infrastruktuurin kautta, joka on alttiina valvontapyynnöille tai tietojen säilytysmääräyksille. Hallitset, mitkä tiedostotyypit hyväksytään, kuinka suuria lataukset voivat olla ja kuka voi käyttää järjestelmänvalvojan käyttöliittymää – luottamatta mihinkään kaupalliseen anonyymiin tiedostonjakopalveluun, joka voisi kirjata toimintaa yksityisyysväitteistä huolimatta.