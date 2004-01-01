PgHero on avoimen lähdekoodin suorituskyvyn hallintapaneeli, joka on rakennettu erityisesti PostgreSQL:lle. Se tuo esiin hitaat kyselyt, käyttämättömät indeksit, paisuneet taulukot, päällekkäiset indeksit, virheelliset rajoitukset ja yhteyksien määrät selkeässä verkkokäyttöliittymässä – tietokantaosaamista ei tarvita sen näyttämän tiedon lukemiseen. Jokainen mittari on PostgreSQL-spesifinen, joten hallintapaneeli keskittyy suoraan virityksen ja vianmäärityksen kannalta olennaiseen tietoon.

PgHeron itseisännöinti tarkoittaa, että tietokannan tunnistetietosi ja kyselykuviosi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Yhdistä se mihin tahansa PostgreSQL-instanssiin – konttiin samalla VPS:llä, etähallittuun tietokantaan tai useisiin tietokantoihin samanaikaisesti – ja saat pysyvän valvontapaneelin, johon pääsee selaimesi kautta.