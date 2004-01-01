Asenna PgHero yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin PostgreSQL-suorituskyvyn hallintapaneeli kyselyjen, indeksien ja tietokannan kunnon reaaliaikaiseen seurantaan.
PgHero – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PgHero – mitä sillä voi rakentaa?
PgHero on avoimen lähdekoodin suorituskyvyn hallintapaneeli, joka on rakennettu erityisesti PostgreSQL:lle. Se tuo esiin hitaat kyselyt, käyttämättömät indeksit, paisuneet taulukot, päällekkäiset indeksit, virheelliset rajoitukset ja yhteyksien määrät selkeässä verkkokäyttöliittymässä – tietokantaosaamista ei tarvita sen näyttämän tiedon lukemiseen. Jokainen mittari on PostgreSQL-spesifinen, joten hallintapaneeli keskittyy suoraan virityksen ja vianmäärityksen kannalta olennaiseen tietoon.
PgHeron itseisännöinti tarkoittaa, että tietokannan tunnistetietosi ja kyselykuviosi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Yhdistä se mihin tahansa PostgreSQL-instanssiin – konttiin samalla VPS:llä, etähallittuun tietokantaan tai useisiin tietokantoihin samanaikaisesti – ja saat pysyvän valvontapaneelin, johon pääsee selaimesi kautta.
PgHero – tärkeimmät ominaisuudet
Hitaiden kyselyjen tunnistus
PgHero luokittelee kyselyt kokonais- ja keskimääräisen suoritusajan perusteella, jotta voit välittömästi tunnistaa, mitkä kyselyt heikentävät sovelluksen suorituskykyä.
Indeksianalyysi
Tuo esiin käyttämättömät, päällekkäiset ja puuttuvat indeksit, jotta voit poistaa turhat indeksit ja lisätä indeksit, jotka todella nopeuttavat työkuormaasi.
Tilan ja turvotuksen seuranta
Näyttää taulukoiden ja indeksien koot sekä kuolleiden rivien määrät, jotta tiedät, milloin VACUUM- tai REINDEX-toimintoa tarvitaan ennen kuin tila muodostuu ongelmaksi.
Yhteyden valvonta
Seuraa aktiivisia yhteyksiä käyttäjän, tietokannan ja tilan mukaan, jotta voit havaita yhteysvuodot ja yhteyspoolin ehtymisen ennen kuin ne aiheuttavat katkoja.
Historialliset kyselytilastot
Kerää kyselytilastoja ajan mittaan ja näyttää ne aikavälin liukusäätimellä, mikä helpottaa suorituskyvyn heikkenemisen korreloimista käyttöönottojen tai kuormitusmuutosten kanssa.
PgHero – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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