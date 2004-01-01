Asenna Colanode yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin vaihtoehto Slackille ja Notionille, joka toimii paikallisesti ensin ja yhdistää chatin, sivut ja tietokannat yhteen työtilaan.
Colanode – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Colanode – mitä sillä voi rakentaa?
Colanode on kaikki yhdessä -tyyppinen avoimen lähdekoodin yhteistyöympäristö, joka on rakennettu local-first-arkkitehtuurin ympärille. Se yhdistää reaaliaikaisen tiimichatin, monipuoliset tekstisivut ja wikit, muokattavat tietokannat taulukko-, kanban- ja kalenterinäkymillä sekä tiedostojen hallinnan – kattaen saman toiminnallisuuden kuin Slack ja Notion yhdessä työkalussa, jota hallitset täysin.
Jokainen muutos tallennetaan ensin paikalliseen SQLite-tietokantaan ja synkronoidaan palvelimelle taustalla, joten sovellus pysyy responsiivisena epävakaissa yhteyksissä ja jatkaa toimintaansa offline-tilassa. Samanaikaiset muokkaukset sivuilla ja tietokantatietueissa yhdistetään Yjs:n CRDT-tekniikalla, mikä eliminoi ristiriidat, kun tiimitoverit muokkaavat samanaikaisesti. Itseisännöinti pitää jokaisen viestin, asiakirjan ja tiedoston omistamassasi infrastruktuurissa ilman käyttäjäkohtaisia maksuja.
Colanode – tärkeimmät ominaisuudet
Paikallinen ensin -synkronointi
Muutokset kirjoitetaan ensin paikalliseen SQLite-tietokantaan ja synkronoidaan taustalla, jotta sovellus pysyy nopeana offline-tilassa ja palautuu automaattisesti, kun palvelin yhdistää uudelleen.
Reaaliaikainen tiimikeskustelu
Pysyvät kanavat ja suorat viestit pitävät tiimikeskustelut järjestyksessä dokumenttiesi ja projektitietojesi rinnalla samassa työtilassa.
Rikastekstisivut
Lohkopohjainen editori asiakirjoille, wikeille ja muistiinpanoille — samankaltainen kuin Notion — upotuksilla, koodilohkoilla ja sisäkkäisillä sivuhierarkioilla jäsenneltyä tietoa varten.
Mukautetut tietokannat
Jäsennä tietoja mukautetuilla kentillä ja vaihda taulukko-, kanban- ja kalenterinäkymien välillä, korvaten erillisen projektinhallinta- tai taulukkolaskentatyökalun tarpeen.
Ristiriidaton muokkaus
Yjs-pohjaiset CRDT:t antavat useiden ihmisten muokata samaa sivua tai tietuetta samanaikaisesti ilman muutosten ylikirjoittamista tai manuaalisen ristiriitojen ratkaisun tarvetta.
Colanode – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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