Colanode on kaikki yhdessä -tyyppinen avoimen lähdekoodin yhteistyöympäristö, joka on rakennettu local-first-arkkitehtuurin ympärille. Se yhdistää reaaliaikaisen tiimichatin, monipuoliset tekstisivut ja wikit, muokattavat tietokannat taulukko-, kanban- ja kalenterinäkymillä sekä tiedostojen hallinnan – kattaen saman toiminnallisuuden kuin Slack ja Notion yhdessä työkalussa, jota hallitset täysin.

Jokainen muutos tallennetaan ensin paikalliseen SQLite-tietokantaan ja synkronoidaan palvelimelle taustalla, joten sovellus pysyy responsiivisena epävakaissa yhteyksissä ja jatkaa toimintaansa offline-tilassa. Samanaikaiset muokkaukset sivuilla ja tietokantatietueissa yhdistetään Yjs:n CRDT-tekniikalla, mikä eliminoi ristiriidat, kun tiimitoverit muokkaavat samanaikaisesti. Itseisännöinti pitää jokaisen viestin, asiakirjan ja tiedoston omistamassasi infrastruktuurissa ilman käyttäjäkohtaisia maksuja.