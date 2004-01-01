Asenna ZNC yhdellä klikkauksella.
Aina päällä oleva IRC-bouncer, joka pitää sinut yhteydessä IRC-verkkoihin 24/7 ja toistaa vastaamattomat viestit.
ZNC – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ZNC – mitä sillä voi rakentaa?
ZNC on edistynyt IRC-bouncer (kutsutaan myös BNC:ksi), joka ylläpitää jatkuvaa yhteyttä IRC-verkkoihin puolestasi. Se kirjaa viestit ollessasi offline-tilassa, toistaa ne, kun yhdistät uudelleen, ja antaa sinun yhdistää useista IRC-asiakasohjelmista samaan identiteettiin samanaikaisesti. Yli 15 vuoden kehitystyön jälkeen ZNC on edelleen de facto -standardi itse isännöidyille IRC-bouncereille.
ZNC:n itse isännöinti VPS:llä antaa sinulle vakaan, aina online-tilassa olevan IRC-läsnäolon täydellä viestihistorialla, modulaarisilla lisäosilla ilmoituksia, lokitusta ja tunnistautumista varten, sekä verkkopohjaisen hallintaliittymän verkkojen lisäämiseen ja kanavien määrittämiseen koskematta asetustiedostoihin.
ZNC – tärkeimmät ominaisuudet
Aina päällä oleva IRC-läsnäolo
Pysyy yhteydessä jokaiseen verkkoon, johon liityt, jotta et menetä viestejä tai menetä nimimerkkirekisteröintejä työpöydän ollessa poissa käytöstä.
Moniasiakasuusinta
Yhdistä samanaikaisesti työpöytä-, mobiili- ja verkkosovelluksista — ZNC toistaa vastaamattomat viestit ja pitää jokaisen asiakkaan synkronoituna.
Modulaarinen liitännäisjärjestelmä
Sisäänrakennetut moduulit lokitukseen, NickServ-todennukseen, fail2baniin, kanavien kierrätykseen, push-ilmoituksiin ja kymmeniin muihin.
Verkon hallintaliittymä
Hallitse käyttäjiä, verkkoja, kanavia ja moduuleja selaimesta käsin — ei tarvetta muokata asetuksia manuaalisesti tai käyttää IRC-bottikomentoja.
Monikäyttäjätuki
Käyttäjäkohtaiset tilit erillisillä verkoilla ja moduuliasetuksilla antavat kotitalouksien tai tiimien jakaa yhden ZNC-instanssin useiden eri IRC-identiteettien kesken.
ZNC – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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