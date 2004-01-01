FlexGet on monikäyttöinen automaatiotyökalu sisällölle RSS:stä, torrent-sivustoilta, Usenet-indeksoijilta ja kymmeniltä muilta lähteiltä. Se hakee jakso- ja elokuvan metatiedot, suodattaa julkaisut laatusääntöjesi mukaan, poistaa duplikaatit olemassa olevasta kirjastostasi ja siirtää vastaavat lataukset torrent-asiakasohjelmille, Usenet-latausohjelmille tai jälkikäsittelyskripteille – kaikki ohjataan yhdestä deklaratiivisesta YAML-konfiguraatiosta.

FlexGetin itseisännöinti VPS:llä pitää automaatiosi aina päällä, jotta syötteet eivät koskaan jää paitsi julkaisuikkunasta. Se integroituu Sonarriin, Radarrin, qBittorrentiin, SABnzbd:hen ja laajempaan mediapalvelinpinon osaksi aikataulutusliimana, joka pitää kaiken syötettynä.