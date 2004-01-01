Asenna FlexGet yhdellä napsautuksella.
Tehokas automaatiotyökalu median lataamiseen ja hallintaan RSS-syötteistä, torrent-sivustoilta ja muualta.
FlexGet – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FlexGet – mitä sillä voi rakentaa?
FlexGet on monikäyttöinen automaatiotyökalu sisällölle RSS:stä, torrent-sivustoilta, Usenet-indeksoijilta ja kymmeniltä muilta lähteiltä. Se hakee jakso- ja elokuvan metatiedot, suodattaa julkaisut laatusääntöjesi mukaan, poistaa duplikaatit olemassa olevasta kirjastostasi ja siirtää vastaavat lataukset torrent-asiakasohjelmille, Usenet-latausohjelmille tai jälkikäsittelyskripteille – kaikki ohjataan yhdestä deklaratiivisesta YAML-konfiguraatiosta.
FlexGetin itseisännöinti VPS:llä pitää automaatiosi aina päällä, jotta syötteet eivät koskaan jää paitsi julkaisuikkunasta. Se integroituu Sonarriin, Radarrin, qBittorrentiin, SABnzbd:hen ja laajempaan mediapalvelinpinon osaksi aikataulutusliimana, joka pitää kaiken syötettynä.
FlexGet – tärkeimmät ominaisuudet
YAML-pohjainen automaatio
Määritä jokainen syöte, suodatin, muunnos ja latauskohde yhdessä määritystiedostossa — helppo versiohallita ja kopioida eri instansseihin.
Satoja integraatioita
Sisäänrakennetut laajennukset torrent-sivustoille, RSS-syötteille, Traktille, IMDb:lle, TheTVDB:lle, qBittorrentille, Transmissionille, Delugelle, SABnzbd:lle, NZBGetille ja monille muille.
Sarjojen ja elokuvien löytäminen
Seuraa sarjoja ja elokuvia eri palveluntarjoajilta, poistaa kaksoiskappaleet kirjastostasi ja hakee vain julkaisuja, jotka vastaavat laatu- ja kielisääntöjäsi.
Verkkokäyttöliittymä ja REST API
Selaa jonossa olevia tehtäviä, käynnistä ajoja manuaalisesti ja tarkastele historiaa selaimesta – tai automatisoi kaikki JSON REST API:n kautta.
Aikataulutus ja käynnistimet
Cron-tyyliset aikataulut, tiedostojärjestelmän käynnistimet ja webhook-sisääntulopisteet pitävät tehtävät käynnissä automaattisesti ilman manuaalista puuttumista.
FlexGet – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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